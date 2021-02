Défi relevé pour le Carnaval de Québec

Le fragile équilibre entre le plaisir et les impératifs de santé publique a été atteint au Carnaval de Québec, qui se félicite d’avoir relevé depuis dix jours un défi qui était de taille, soit de tenir un événement festif... en pleine zone rouge.

Si les gens de Québec peuvent admirer les différents décors et monuments de glace et de neige durant encore une semaine, c’est dimanche que prennent fin la programmation virtuelle et les divers concours.

L’heure des bilans approche donc, et les premiers constats sont favorables. Cette année, l’intention des organisateurs était de «faire sortir» les gens et «d’embellir les promenades».

«Avec les commentaires qu’on reçoit, c’est mission accomplie», estime Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval.

Il faut dire que la commande n’était pas banale : animer un grand événement, sans toutefois susciter d’attroupements. Or, les gens de Québec se sont montrés «exemplaires», d’après Mme Raymond.

Photo Didier Debusschère

Peu d’ajustements

«Les gens sont respectueux. Étant donné que ce sont des éléments contemplatifs, les gens s’approchent, commentent, prennent une photo, mais circulent et passent à l’œuvre d’art suivante. C’est un peu comme un musée à ciel ouvert. Dans un musée, on ne s’assoit pas devant une toile pendant 50 minutes», illustre-t-elle.

L’ouverture des commerces non essentiels a aussi apporté un vent de fraîcheur depuis lundi.

«On est vraiment très contents de constater, premièrement, que ça amène une vitalité dans les artères commerciales. C’était notre objectif», ajoute celle qui est à la tête des festivités.

Le décloisonnement de la fête dans les quartiers, où une centaine de sculptures éphémères ont été disséminées, semble aussi avoir incité une nouvelle clientèle à s’approprier le Carnaval.

Tracer la route

«Pour nous, ça n’a jamais été une option qu’on ne le tienne pas. Ma plus grande fierté, c’est de voir qu’on a une équipe qui se tient les coudes serrés. Le “tout autre tâche connexe”, cette année, a pris une tout autre ampleur!», s’exclame Mélanie Raymond.

En ligne, les carnavaleux semblent avoir été au rendez-vous également. La soirée inaugurale de la chaîne YouTube, mettant en vedette Émile Bilodeau, a été visionnée près de 20 000 fois, tandis qu’environ 300 volontaires se sont filmés en train de réaliser le «bain de neige», donnant parfois lieu à des scènes très cocasses.

«Je vois ce qui attend tous les autres promoteurs [d’événements] dans les mois à venir. Nous, on est en train de le traverser. Ce n’est quand même pas simple. [...] Je pense qu’on est ceux qui vont tracer la route pour les suivants», termine Mme Raymond.