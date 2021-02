BOULAY, Thérèse



Au Centre de convalescence Le Concorde, le 4 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Thérèse Boulay, épouse de feu monsieur Benoit Landry, fille de feu monsieur Joseph Boulay et de feu dame Imelda Patoine. Native de St- Épiphane, elle demeurait à Ste-Foy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyse (Jacques Landry) et feu Gabrielle (Jean-Louis Bonsaint); ses petits-enfants: Annie, Christian, Stéfanie (Christian Levesque) et Pascal; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Etienne, Mathis, Elizabeth, Émy, Estelle et Méliane. Elle était la sœur de: feu Roger (feu Gisèle Lévesque), Adrienne (Paul Malenfant), Irénée (Janine Dubé), Normande (feu Arthur Michaud), feu Normand, feu Claudette (feu Clermont Lenghan) et feu Georgette (Bertrand Ouellet). Sont aussi affectés par son départ, ses cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que ses autres parents et ami(e)s des familles Boulay et Landry. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél.: 418-656-4999.