GAGNON, Jeannine Fortin



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin, le 8 février 2021, à l'âge de 86, est décédée dame Jeannine Fortin, épouse de feu monsieur Claude Gagnon. Elle était la fille de feu dame Régina Devarennes et feu monsieur Paul-Émile Fortin. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne, Serge (Johanne Fournier), Pierre (Annie Berthelotte) et Alain; ses petits-enfants : Steven, Alexandra, Ludovic, Xavier, Amélie, Carolane et William; ses frères et sœurs : feu Paul-Émile (Lucille Chabot), Pierrette (feu Jean-Marc Cantin), Lise (feu André Chicoine), Nicole, Claudette (feu Guy Bacon) et Jacques (feu Louise Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Rémi (Évelyne Guérard), feu Denise (feu Adrien Cantin), Liliane et Michelle (feu Claude Hardy) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Jolicoeur et du Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : ( 418) 527-4294.