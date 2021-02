Explosion dans une usine de pétards en Inde, au moins 19 morts

Au moins 19 personnes ont été tuées et 34 blessées lors d’une explosion dans une fabrique de pétards dans le sud de l’Inde, ont annoncé samedi les autorités.

L’explosion, survenue vendredi après-midi dans le district de Virudhunagar, est l’un des plus graves accidents de ce type survenu ces dernières années dans l’État du Tamil Nadu (Sud).

Un responsable local, R. Kannan, a déclaré à l’AFP que le bilan des victimes allait vraisemblablement s’alourdir dans les prochaines heures.

Au moment de l’explosion, 74 personnes se trouvaient dans la fabrique, selon lui. Parmi les blessés, « certains ont de graves brûlures », a-t-il dit.

Selon des informations de presse, la fabrique ne disposait pas d’autorisation légale pour fonctionner. Le portail d’informations The Newsminute a rapporté que le propriétaire était porté disparu et que la police enquêtait sur les causes de l’accident.

Le premier ministre Narendra Modi a annoncé que les familles des personnes décédées recevraient une aide de 200 000 roupies (2 260 euros).