MORNEAU AVOINE, Juliette



" Tu aimais la vie, Tu aimais l'humour, Tu aimais les tiens et tes amis, Ton souvenir sera gaieté et amour "À la maison d'Hélène (Montmagny), le 7 février 2021, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée dame Juliette Morneau épouse de feu monsieur Clément Avoine. Fille de feu dame Marie-Anne Cloutier et de feu monsieur Gérard Morneau. Elle demeurait depuis quelques temps à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois à Tourville comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Jocelyne (Yves Labonté), Julie (Pierre Pelletier). Ses petits-enfants: Mario et Martin Avoine, Marie-Ève et Julie-Anne Labonté, ses arrière-petits-enfants: Cédrik et Rebecca. Elle était la sœur de: feu René, Hélène (feu Victor Saumure), feu Armand (feu Gilberte Labranche), Thérèse, Émilianne (François Duquet), Marie-Anne (Michel St-Pierre), Marcel (Nicole Gaudreau), Conrad (Guylaine Parent), Clermont (Laetitia Leclerc), Henri (Michelle Chabot). De la famille Avoine elle était la belle-sœur de: feu Léona, feu Sylvio, feu Rose, feu Lionel, feu Armande, feu Florian, feu Jeannette, feu Raymond, Émilien, feu Thérèse, Pierrette, Yvon. Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de la résidence l'Air du fleuve de Saint-Jean-Port-Joli pour avoir pris soin d'elle lors de son passage. Nous exprimons également toute notre reconnaissance au personnel de la maison d'Hélène pour leur approche d'une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny, Québec G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires sont disponibles auprès de la résidence funéraire.Les informations vous seront transmises à ce moment.