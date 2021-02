BÉRUBÉ, Maurice



Le 25 janvier 2021, au CHSLD Champlain des Montagnes, est décédé Monsieur Maurice Bérubé, à l'âge de 74 ans. Natif de Rivière-Ouelle, il était le fils de feu Pierre Bérubé et de feu Lucienne Martin. Il laisse dans le deuil son épouse Anne Charron, son fils Carl (Andrée Ayotte) ses petits-enfants Aurélie, Victor; son fils Denis (Janie Coté) ses petits-enfants Jérôme, Éliane; son frère Roger (Claire Soucy); son beau-frère Donald Charron (Bertha Lavoie); ses belles-soeurs : Soeur Yolande Charron, Louise Jobin, Jeannine Marquis, oncles et tantes, des neveux et nièces, cousins, cousines, amis, amies. Il était le beau-frère de feu Jean C, feu Conrad C, feu Patrice C, feu Jacques C. Un merci très spécial est adressé à tout le personnel du CHSLD pour leur dévouement.