HAMEL, Pierre



À la Résidence Chanoine-Scott, le 1 février 2021, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé monsieur Pierre Hamel, fils de feu madame Yvette Hamel et de feu monsieur Gérard Hamel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine (Steeve Larivière), Simon (Valérie Bilodeau), Jean-François (Lise Lachance); ses petits-enfants: Gabriel, Marie-Soleil, Florence, Marion, Flavie, Éloi et Victor; ses frères et sœurs: Michel (feu Renée Bergeron), Richard, Louis (Hélène-Andrée Pelletier), Marie, Lise, feu Nicole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel des Résidences Chanoine-Scott, à l'équipe du CLSC de Sainte-Foy et aux équipes de la santé publique et du CIUSSSCN pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer, 1040 avenue Belvédère, bureau 201, Québec Qc, G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, sans frais: 1-866-350-4294, télécopieur: 418-527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, www.alzheimer.ca/fr