France: mesures face au variant anglais du virus dans le Nord

De nouvelles mesures ont été prises dans le Nord de la France pour parer une accélération de la circulation du variant anglais du coronavirus, sans toutefois ordonner la fermeture des collèges et lycées réclamée par des élus locaux.

Dans le département du Nord, limitrophe de la Belgique, «la présence du variant anglais s'est accélérée» dans le secteur de Dunkerque où la situation épidémique «s'est dégradée brutalement ces derniers jours», selon un communiqué samedi de la préfecture qui représente l'Etat.

La préfecture pointe «un taux d'incidence de 515 cas pour 100.000 habitants contre 384 il y a une semaine» dans ce secteur où les maires avaient demandé vendredi aux autorités de fermer collèges et lycées, avec une dérogation à l'obligation scolaire pour l'école primaire, une semaine avant les vacances scolaires qui débutent en principe le 20 février dans cette zone.

La préfecture va décaler l'arrivée et la sortie des classes en primaire et faire fonctionner collèges et lycées en mode mixte (présentiel/distanciel). La vaccination sera renforcée à Dunkerque et alentours.

L'obligation du port du masque dans l'espace public sera étendue à l'ensemble du secteur de Dunkerque et une quarantaine de communes avoisinantes à partir de dimanche. La préfecture recommande de limiter ses déplacements hors de cette zone et restreindre ses contacts à la sphère familiale.

Dans l'est du pays, dans le département très touché par le COVID-19 de la Moselle, frontalier de l'Allemagne et du Luxembourg, la préfecture a annoncé samedi que les écoles resteraient ouvertes et qu'il n'y aurait pas de confinement local pour l'instant, contrairement à ce que demandaient certains élus locaux.

Le ministre français de la Santé Olivier Véran, venu vendredi sur place, a annoncé plus de tests et de vaccins dans ce département qui connaît une incidence élevée de la maladie avec une progression du variant sud-africain.

Tout test positif dans ce département sera désormais considéré comme un cas suspect du variant, avec les nouvelles règles qui s'y appliquent (isolement de dix jours au lieu de sept et test PCR négatif pour en sortir).