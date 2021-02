Jean-Gabriel Pageau met un terme à la séquence des Bruins

Jean-Gabriel Pageau a marqué deux fois pour permettre aux Islanders de battre les dangereux Bruins de Boston 4 à 2, samedi soir à New York.

Ce n’était pas une mince tâche de freiner les hommes de Bruce Cassidy, qui avaient remporté leurs cinq derniers duels. Pageau a abordé ce défi de façon personnelle, inscrivant le but d’assurance en désavantage numérique en fin de rencontre.

Ce filet très important avait été précédé par la réussite pour la victoire de Mathew Barzal, qui a déjoué Tuukka Rask en avantage numérique.

Pageau était véritablement en mission. Il a dominé tous les patineurs dans ce match avec sept lancers, marquant aussi en milieu de première période. Sur les deux filets de Pageau, Leo Komarov a récolté des mentions d’aide. Il s’agit d’un bon retour d’ascenseur pour l’Estonien, dont le nom avait été soumis au ballottage la veille.

Jordan Eberle a été l’autre buteur des Islanders, qui ont aussi compté sur la performance de 28 arrêts de Semyon Varlamov.

Chez les Bruins, c’est le premier trio qui s’est chargé de l’attaque, alors que Patrice Bergeron, David Pastrnak et Brad Marchand ont tous récolté deux points.

Le Lightning toujours premier

À Sunrise, le Lightning de Tampa Bay a remporté un duel pour le sommet de la section Centrale contre les Panthers de la Floride, qu’il a vaincus 6 à 1.

Le Lightning a pris le contrôle du match en deuxième période en marquant quatre buts. Tyler Johnson en a réussi deux, ses deuxième et troisième de la saison.

Ondrej Palat a ouvert le bal pour les visiteurs en touchant la cible en avantage numérique. Mathieu Joseph a doublé l’avance des siens environ une minute plus tard en enfilant son cinquième but de la campagne. Alexander Volkov et Barclay Goodrow ont terminé le travail en troisième période.

Seul Frank Vatrano est parvenu à déjouer Andrei Vasilevskiy au milieu du troisième vingt. Le gardien du Lightning a réalisé un total de 33 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Sergei Bobrovsky a cédé six fois sur 27 lancers.

Les deux formations s’affronteront à nouveau lundi.