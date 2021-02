Le Canadien revient sur terre

Qu’ont en commun les Maple Leafs de Toronto, les Oilers d’Edmonton, l’Avalanche du Colorado ou les Bruins de Boston ? Soir après soir, leurs joueurs vedettes sont leurs meilleurs. Chez le Canadien, on ne peut pas en dire autant et c’est probablement ce qui explique la glissade de l’équipe au cours des quatre derniers matchs.

En l’espace d’une semaine, Nick Suzuki nous a rappelé qu’il n’avait que 21 ans, Jesperi Kotkaniemi n’a pas été l’ombre de lui-même après la dure mise en échec qu’il a subie aux dépens de Dillon Dube il y a quelques matchs, la brigade défensive grosse et intimidante de l’équipe éprouve des difficultés contre les meilleurs attaquants du circuit comme Connor McDavid et Auston Matthews et Brendan Gallagher ne démontre plus sa hargne habituelle.

Sans compter que Phillip Danault semble clairement dérangé par le fait que son contrat vient à échéance.

Oui, le Canadien a de la profondeur. Mais qui sont ses meilleurs éléments, ceux qui ont un impact à chaque match ? Depuis un certain temps, impossible de les nommer.

À Edmonton, les Oilers peuvent compter sur l’apport de McDavid et Leon Draisaitl tous les soirs. Même chose pour les Leafs dans le cas de Matthews, Mitch Marner ou John Tavares, l’Avalanche avec Nathan MacKinnon et Cale Makar et les Bruins avec leur redoutable trio composé de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak.

SURUTILISER LES JEUNES ?

La gestion des jeunes joueurs dans une équipe de la LNH est un travail délicat. Leur confiance peut être plus fragile que celle d’un vétéran établi et le moindre changement dans leur utilisation peut créer de l’incertitude chez eux.

On le sent chez Alexander Romanov depuis que Claude Julien l’a relégué aux gradins il y a quelques matchs au profit de Victor Mete. Dans le cas de Suzuki, l’entraîneur du Tricolore a cessé de l’utiliser contre les meilleurs trios adverses, redonnant cette mission à Philip Danault qui est toujours en quête d’un premier but cette saison.

Quant à KK, comme je le mentionnais plus haut, il a perdu la fougue qui l’habitait depuis les séries de l’an dernier.

Je me demande si Claude Julien serait mieux servi par ses talentueux jeunes loups en les utilisant à outrance, à toutes les sauces, afin de maintenir leur confiance au maximum.

Parfois, c’est en donnant des défis qu’on réussit à faire ressortir le meilleur d’un joueur. En début de saison, Suzuki s’acquittait fort bien de ses tâches, autant en attaque qu’en défense, et on le sentait en pleine possession de ses moyens. Le pilote du Tricolore doit trouver un moyen de faire ressurgir ce Nick Suzuki.

Et qu’on ne vienne surtout pas me dire que les jeunes font des « erreurs de jeunesse ». Je vais vous en montrer, moi, des vétérans qui commettent dix fois plus de bourdes que les joueurs moins expérimentés. Est-ce qu’on met ça sur la faute « d’erreurs de vieillesse » ? Ceux qui ne font pas d’erreur, c’est parce qu’ils n’ont pas la rondelle et qu’ils n’essaient rien. Pas certain que ce soit ces gars-là qui vont t’aider à gagner des matchs de hockey.

GALLAGHER MÉCONNAISSABLE

Dans le cas de Gallagher, lorsqu’il a signé sa longue prolongation de contrat lors du dernier repêchage de la LNH, je me suis demandé si un jour cette entente ne deviendrait pas un boulet pour le Canadien. À la lumière de son jeu depuis le début de la saison, rien n’a fait en sorte de diminuer mes inquiétudes.

Le fougueux attaquant du Tricolore nous a habitués depuis son arrivée à Montréal à du jeu intense qui dérange l’adversaire. On ne voit pas ce joueur cette saison. Il prend des lancers d’à peu près partout et souvent, au détriment d’un jeu plus intelligent qui permettrait de créer une meilleure chance de marquer.

Est-ce que lui aussi traîne encore des séquelles du violent coup de bâton au visage que lui a asséné Matt Niskanen lors des dernières séries, lui fracturant la mâchoire ?

Je me pose sérieusement la question.

Les échos de Bergie

Rask tout mêlé

Le blooper de la dernière semaine revient sans contredit au gardien des Bruins Tuukka Rask ! Avec son équipe à égalité 2-2 face aux Rangers mercredi dernier, il a retraité au banc en fin de match croyant que ses Bruins tiraient de l’arrière 2-1 ! Au final, pas de dommage et les Bruins l’ont même emporté en prolongation. D’ailleurs, Rask connaît une excellente saison et le fait qu’il ait pris la décision de ne pas participer aux dernières séries éliminatoires pour des raisons familiales ne semble pas lui avoir nui auprès de ses coéquipiers. Après tout, la compétition vaut plus que le règlement de compte dans la LNH. Les joueurs semblent avoir compris sa décision et ne lui en tiennent pas rigueur. Tant mieux, parce qu’encore une fois, Boston fait partie des meilleures équipes du circuit Bettman.

Recrues québécoises

L’attaquant des Rangers Julien Gauthier ainsi que le défenseur des Blackhawks de Chicago Nicolas Beaudin ont tous deux inscrit leur premier but dans la LNH la semaine dernière. Bravo à nos deux Québécois pour ce moment dont ils se souviendront toute leur vie. Parlant des Rangers, c’est plus difficile pour Alexis Lafrenière depuis un certain temps. Oui, on s’attendait à plus de lui cette saison, mais même les gros canons des Blue Shirts, à l’exception d’Artemi Panarin, ne produisent pas. On ne peut pas demander à un jeune de 19 ans de mener la charge quand les vétérans ne sont pas capables de le faire. Je ne suis pas inquiet pour Lafrenière, il aura une belle carrière. Rappelons-nous la première saison de Joe Thornton dans la LNH. Je me rappelle que Pat Burns m’avait dit : « ça va être tout un joueur de hockey ». Il n’a pas eu tort. La preuve qu’on doit être patient avec les jeunes.

Hextall et Burke

Ron Hextall et Brian Burke sont les nouveaux maîtres à bord chez les Penguins de Pittsburgh. C’est intéressant. Hextall a fait du bon boulot avec les Flyers tandis que Burke est un vieux renard. Maintenant, j’ai hâte de voir quel sera leur plan. Les Penguins vieillissent et ne possèdent pas une relève très prometteuse. Est-ce que l’avenir de Sidney Crosby est toujours à Pittsburgh ? Comme on le dit souvent : si Wayne Greztky a été échangé, tout le monde peut l’être ! Je crois toutefois que c’est le 87 lui-même qui décidera où il veut conclure sa carrière.