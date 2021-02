Le dieu caché: histoire d’horreur dans un village tranquille

Montréalais d’origine trifluvienne, J-F. Dubeau a imaginé que des meurtres en série et des puissances maléfiques terrorisaient les habitants du village tranquille de Saint-Ferdinand dans un roman d’horreur où la terreur se dissimule dans chaque page, Le dieu caché. Le tueur œuvre depuis deux décennies... mais ce n’est pas tout. Une force sombre se tapit dans une grotte.

Photo courtoisie

Saint-Ferdinand a, en apparence, tout d’un petit village typique du Québec : un paysage rural, des fermes, une rue principale, où se trouvent quelques restaurants et une épicerie, et un poste de police.

Saint-Ferdinand a aussi son cimetière. Un lieu trop grand et trop rempli pour un village de cette taille. L’explication : les victimes d’un tueur en série y reposent. Un jour, la police arrête un suspect, mais les problèmes ne sont pas réglés pour autant et des ados du village sont confrontés à une découverte.

J-F. Dubeau a écrit de la science-fiction et de la fantasy/horreur avant de se lancer dans cette histoire. « Mon idée originale pour cette histoire était de faire une fiction historique paranormale », explique l’auteur, en entrevue.

« J’ai ramené ça au Québec parce que je ne connaissais pas le lieu ni le temps où je voulais mettre mon histoire. C’est celle que j’avais en tête et j’ai suivi mon instinct. »

Connaissant bien l’Estrie, il s’est senti plus à l’aise de cadrer son histoire au Québec plutôt qu’en Nouvelle-Angleterre. « Je trouvais qu’il n’y avait pas beaucoup de livres publiés en anglais, aux États-Unis, qui se passent au Québec et qui exportent la culture québécoise. Donc, quand l’opportunité s’est présentée, je me suis penché là-dessus. »

J-F. Dubeau n’aime pas les romans d’horreur qui sont trop gore et adore les films et les séries dans le genre. « Je suis un gros fan de true crime, des histoires de tueurs en série, des crimes bizarres et inattendus. »

Écrire en anglais

Il a commencé à écrire sans penser à être publié et l’a fait en anglais. « C’était un challenge que je m’étais donné. Il y avait des histoires que je voulais raconter, et dans le temps ma conjointe était anglophone. Mes amis étaient à l’international. Je voulais écrire pour moi-même, pour mes amis et mes proches, donc je suis allé dans la langue qui était la plus commune entre nous, l’anglais. »

Son premier livre de science-fiction a été publié après qu’il eut remporté un concours. « Tout a déboulé et je me suis retrouvé à écrire en anglais, par habitude et par expérience. »

Le roman, intitulé A God in the Shed en anglais, a été publié par Inkshares à Los Angeles et les droits d’adaptation ont été achetés pour la télévision.

« La compagnie qui m’a publié est une petite boîte, mais ils sont situés à Oakland, en Californie. Ils ont de très bonnes connexions à Hollywood. »

♦ J-F. Dubeau est né à Trois-Rivières et habite à Montréal.

♦ Le dieu caché a d’abord été publié en anglais sous le titre A God in the Shed.

♦ L’adaptation pour la télé est en cours.

♦ Un deuxième tome sera publié cette année.