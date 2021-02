Le retour de la reine Dominique Fils-Aimée

À l’image de la trilogie de Tolkien, l’ultime volet d’un triptyque entamé avec son album Nameless s’avère être une conclusion plus que satisfaisante.

Dominique Fils-Aimée

Photo courtoisie

★★★★★

Three Little Words

En 2018, l’artiste jazz et soul proposait un premier LP explorant les racines de la culture musicale afro-américaine. Le projet – s’étendant maintenant sur plusieurs parutions – est devenu de plus en plus ambitieux au fil des chansons, englobant également des références à des moments et à des personnages majeurs de l’histoire des Noirs, allant des manifestations au Little Rock Central High jusqu’à Maya Angelou, par exemple.

Pour poursuivre avec ce lien saugrenu au Seigneur des anneaux (mes excuses, d’ailleurs), ce dernier volet se termine lui aussi baigné d’une certaine lumière. Une direction qui peut surprendre si on s’attarde à l’actualité récente (BLM vient en tête, évidemment). « L’album est axé sur la notion d’autoguérison », note-t-on, à cet effet, dans la communication annonçant l’œuvre.

Les choix musicaux – collaboration entre la principale intéressée et son réalisateur Jacques Roy – en témoignent également alors que le duo et son entourage combinent northern soul, doo-wop, jazz, R&B et musiques globales sur 14 chansons qui rendent hommage à ces genres, certes, mais sans faire dans la nostalgie crasse ou le simple clin d’œil. Une fois de plus, Dominique Fils-Aimé innove, donc.

À titre d’exemple, prenez sa reprise de Stand By Me de Ben E. King qui clôt l’œuvre. Bien que la pièce ait été remaniée maintes fois et à toutes les sauces (il y a même des covers métal et ska du classique), l’artiste nous tient en haleine tant son adaptation sort des sentiers battus en étant intimiste, et surtout, en prenant moult libertés.

Je suis nul en pari, mais je demeure convaincu que Three Little Words se retrouvera sur bon nombre de listes des meilleurs albums de 2021. On s’en reparle en décembre.

Gab Paquet

Photo courtoisie

★★★1⁄2

La Force d’Éros

Avec ce nouvel album, le chanteur de charme local confirme un sous-genre en soi : le « rockdétentecore », une pop ultra libidineuse, mais aussi toute en retenue, tant elle tient à demeurer la trame sonore officielle de nos appels en attente à la banque ou encore à la pharmacie. Il serait facile de qualifier l’œuvre de Paquet comme étant « comique », mais l’artiste s’applique à fond dans cet art révolu de la toune d’amour quétaine et, mautadine, ses pièces s’avèrent diablement accrocheuses finalement. C’est poussé. Très poussé. Herbert Leonard n’est plus, vive Gab Paquet!

Sara Dufour

Photo courtoisie

★★★

Sara Dufour (album commenté)

L’autrice-compositrice-interprète country relance son album homonyme en version commentée en compagnie de son réalisateur Dany Placard. On s’entend que le public cible est hyper niché – les fans de la dame et de son œuvre, en gros –, mais cette refonte vaut également une écoute auprès des mélomanes, voire de l’industrie tant la bonhomie et la richesse de la conversation sont captivantes. Une référence pour les autres projets du genre à venir, bref.

Rod Stewart

Photo courtoisie

★★

Cupid

Saint-Valentin oblige, le chanteur de pomme refait surface sur les plateformes web avec Cupid, un album moussé comme une liste d’écoute rassemblant ses plus grands succès à l’eau de rose (ce qui pourrait être l’essentiel de sa discographie, en effet). Le projet est coiffé d’un titre en référence à Cupidon, bien sûr, mais aussi à sa reprise reggae.

Coup de coeur

DOUANCE

Photo courtoisie

★★★★

Douance

Le grunge n’est pas mort et redevient même excitant entre les mains habiles de Douance, projet local mené par Alexandrine Rodrigue. Avec ce premier maxi réalisé par Dany Placard (encore lui !?) et Julie Doiron (qui est également associée au fameux genre via son passage au sein du groupe culte Eric’s Trip), Douance y va d’une première carte de visite mi-fiévreuse, mi-éthérée et toujours intéressante. Étrangement, autant les fans de Safia Nolin que de My Bloody Valentine risquent d’être captivés.