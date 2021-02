Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

PAUL ST-PIERRE PLAMONDON, PQ

Il a insinué que François Legault avait violé les règles sanitaires en recevant ses fils à la maison. Mais les deux garçons vivent en fait dans la demeure familiale ! En plus, le PQ a erré en affirmant dans une motion que le nombre de places dans le réseau collégial anglophone dépasserait celui du réseau francophone sur l’île de Montréal en 2021.

MATHIEU LACOMBE, CAQ

Il conclut après deux ans et demi de création de places en garderie au compte-gouttes que ça «ne fonctionne plus». Il semble avoir mis trop de temps à réaliser qu’en tant que ministre, il devait trouver les moyens de faire avancer la barque. Pendant ce temps, 46 000 enfants attendent une place...

JEAN BOULET, CAQ

À l’unanimité, les 18 directeurs régionaux de santé publique ont tiré sur sa réforme de santé et sécurité au travail. Elle prévoit que les employeurs pourraient embaucher leur propre médecin pour inspecter leurs installations, au lieu d’un professionnel désigné par la Santé publique. Bonjour l’indépendance !

GABRIEL NADEAU-DUBOIS, QS

Il martelait depuis des mois que le gouvernement devait fournir des masques N95 au personnel en zone chaude. Un avis de la CNESST lui a donné raison. Puis, en poussant la ministre Blais dans les câbles, il lui a fait cracher un engagement à mener plus d’inspections dans les résidences pour personnes âgées (RPA).

En vrac

La ministre des Sports joue du coude !

Isabelle Charest a fait un lien entre le passé de bagarreur sur la glace d’Enrico Ciccone et le ton de ses demandes pour la reprise du sport. « On n’est plus dans un match de hockey, et ça, il faudrait le rappeler au député de Marquette, là. Ce n’est pas à coups de poing puis ce n’est pas en intimidant la Santé publique qu’on va faire en sorte qu’on va mettre fin à cette crise. »

Catherine et le Far West immobilier

Il y a le libre marché, bien sûr. Mais Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, a souligné avec raison que la rareté des maisons place bon nombre de jeunes familles dans une situation précaire. La ministre Laforest dit avoir demandé à la SHQ de songer à des mesures d’accès à la propriété.