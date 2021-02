Liberté académique: un droit réel ou pas?

Le gouvernement Legault doit-il intervenir pour protéger la liberté académique malmenée des professeurs d’université ?

Des voix avancent que c’est aux universités de régler seules la question.

L’État est souvent intervenu dans le monde universitaire, jadis pour y écarter les autorités religieuses, aujourd’hui pour le financer massivement.

Cette fois, tout dépend de la façon dont il interviendrait. Personne ne lui demande de patrouiller les campus.

Pouvoir

Les professeurs pensaient avoir un droit réel, effectif. Ils découvrent que leur droit fond devant la pression d’étudiants radicalisés et la couardise, parfois même la complicité, des administrations.

Quand un droit est entravé, n’est-ce pas justement une responsabilité de l’État de le réaffirmer et de le défendre ? C’est l’essence même d’un État de droit.

Certes, on pourrait préférer que les universités aient un sursaut. Mais laissées à elles-mêmes, elles n’ont pas été capables de réagir jusqu’ici.

Pourquoi cette inaction ? Il faut comprendre la dynamique interne du milieu universitaire.

Le vrai pouvoir est entre les mains des facultés qui rapportent de l’argent et du rayonnement international.

En administration, en génie, en médecine, dans les sciences de la nature, on regarde de haut ces dérapages, qui surviennent essentiellement dans les humanités et les sciences sociales.

Pour parler franchement, ils s’en foutent, ou ne comprennent pas, et, de toute façon, méprisent déjà, plus ou moins ouvertement, les domaines qui vivent ces problèmes.

Bref, les secteurs touchés, déjà les parents pauvres du monde universitaire, n’ont pas assez de poids pour secouer l’indifférence des filières royales, peu touchées pour le moment par ces folies.

Il est aussi difficile d’espérer un sursaut quand beaucoup de professeurs, surtout parmi les jeunes, sont eux-mêmes des tenants de l’idéologie woke, et n’ont pas de problèmes avec la censure quand elle touche leurs adversaires idéologiques.

Beaucoup de cadres partagent aussi cette idéologie autoritaire, notamment ceux chargés de rééduquer le corps professoral (car se multiplient les formations obligatoires) pour qu’il soit plus « inclusif », plus conscient de ses « préjugés », de son « privilège blanc », des « microagressions », etc.

Si, à l’Université d’Ottawa, le recteur Frémont peut persister dans les positions qui sont les siennes, c’est qu’il a des troupes autour de lui.

Ce cas est la version la plus avancée d’un phénomène de pénétration d’une idéologie liberticide, dont on ne réalise pas le danger tant qu’on ne l’a pas examinée de près ou qu’on n’y a pas été confronté.

Déjà dans la bergerie, le loup ne se limite pas à une poignée d’étudiants excités.

Solidifier

Il est vrai que les universités sont les artisanes de leurs malheurs.

D’une part, elles ont laissé proliférer des fumisteries qui ne répondent pas aux critères minimaux du travail académique sérieux. Des départements entiers ont été kidnappés par des idéologues déguisés en chercheurs qui endoctrinent les étudiants.

D’autre part, en traitant les étudiants comme des clients à satisfaire, il devient difficile de leur dire non.

Mme McCann doit réunir les acteurs du milieu, les accompagner, clarifier et solidifier les assises légales de cette liberté académique.