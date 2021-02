Lightspeed récolte 788 millions$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

La techno émet 8,4 millions d’actions

Photo d'archives, NYSE

L’entreprise montréalaise Lightspeed a émis cette semaine 9,6 millions d’actions au prix de 70 $ US chacune, ce qui lui a permis de recueillir plus de 620 millions $ US, soit près de 788 millions $ CA. Lightspeed entend utiliser les fonds pour financer sa stratégie de croissance. Cinq dirigeants de Lightspeed, dont le PDG, Dax Dasilva, ont profité de l’occasion pour vendre pour 71 millions $ d’actions de l’entreprise. Lightspeed, qui fournit des solutions technologiques aux détaillants, vaut désormais plus de 11 milliards $ en Bourse.

Wong Wing redevient québécois

La firme d’investissement montréalaise Champlain et Fondaction CSN ont mis la main sur une participation majoritaire dans le fabricant de plats congelés de cuisine chinoise Wong Wing. C’est le géant néo-brunswickois McCain qui contrôlait l’entreprise depuis 2002 après l’avoir acquise de la famille Wong de Montréal. Fondée en 1948, Wong Wing s’était notamment fait connaître dans les défunts supermarchés Steinberg et à l’Expo 67.

Ils vendent du TFI

Photo courtoisie

Le PDG de TFI International, Alain Bédard (photo), a réalisé un profit de 3,8 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de camionnage, cette semaine. De son côté, un membre du conseil d’administration de TFI, Richard Guay, a vendu pour près de 100 000 $ d’actions de l’entreprise. Le titre de TFI a bondi de plus de 50 % depuis l’annonce, à la fin janvier, de l’acquisition d’UPS Freight pour plus de 1 milliard $.

Clément Gignac chez MDF Commerce

La firme informatique montréalaise MDF Commerce a nommé cette semaine l’ex-ministre libéral Clément Gignac à son conseil. Âgé de 65 ans, M. Gignac est vice-président principal aux placements et économiste en chef chez iA Groupe financier depuis décembre 2012.

Gros profit pour un dirigeant du CN

Le premier vice-président à l’exploitation du réseau au Canadien National, Doug Ryhorchuk, a touché un gain de plus de 900 000 $ en exerçant des options, la semaine dernière. Domicilié à Edmonton, M. Ryhorchuk travaille au CN depuis 1983.

Neptune achète aux États-Unis

L’entreprise lavalloise Neptune Solutions Bien-être a frappé un grand coup, cette semaine, en prenant une participation de 50,1 % dans Sprout, un fabricant américain d’aliments biologiques pour enfants. Dans le cadre de la transaction, Morgan Stanley Expansion Capital, qui a investi dans Sprout en 2018, a obtenu pour 12 millions $ US d’actions de Neptune. Cette dernière se spécialise dans les produits naturels, à base de cannabis notamment.