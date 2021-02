Manoir Liverpool: le Parti québécois réclame une enquête de la vérificatrice générale

Dans la foulée des dernières révélations dans l’affaire du Manoir Liverpool de Lévis, les députés du Parti québécois Sylvain Gaudreault et Lorraine Richard ont réclamé samedi matin l’intervention de la vérificatrice générale dans ce dossier.

Le Parti québécois souhaite notamment que la vérificatrice générale s’intéresse de plus près aux contrats qui avaient été octroyés en 2016 et 2017 au Manoir Liverpool par le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Après l’examen des conclusions de l’Autorité des marchés publics (AMP), le Parti québécois a assuré que le CISSS de Chaudière-Appalaches n’aurait pas respecté la Loi sur les contrats des organismes publics.

«Pour résumer, le Manoir Liverpool ne se qualifiait pas pour obtenir des contrats gouvernementaux, car il n’avait pas reçu l’autorisation certifiant son intégrité. Néanmoins, le CISSS, pour une raison qui reste à être éclaircie, a décidé de lui en octroyer», a ainsi déclaré par communiqué le député de Jonquière et porte-parole du parti pour le Conseil du trésor, Sylvain Gaudreault.

«Cette situation est tout sauf acceptable, d’autant plus que ça vient s’ajouter au rapport faisant état des mauvais traitements qu’ont subis pendant des années les résidents de l’établissement. Il y a certainement là matière à enquête pour la vérificatrice générale», a-t-il ajouté.

Le parti d’opposition réclame également des précisions du ministre de la Santé, Christian Dubé, quant à l’implication de l’ancien directeur général du CISSS, Daniel Paré.

«Il a répondu, de façon beaucoup trop générale, que toutes les organisations devaient respecter les règles. Soit. Mais qu’a-t-il à dire précisément au sujet du PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches et du rôle qu’il a joué dans cet octroi de contrats en apparence frauduleux? Faut-il lui rappeler que cette même personne est désormais responsable de la campagne québécoise de vaccination contre la COVID-19? Ces questions intéressent beaucoup de monde...», a indiqué M. Gaudreault.

Les députés du Parti québécois demandent par ailleurs la tenue d’une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD et les résidences pour aînés (RPA) de la province.

«Les zones d’ombre, les questions, l’incertitude, l’inquiétude, c’est assez! [...] On doit aussi aller de l’avant avec une enquête publique indépendante sur la façon dont la pandémie de COVID-19 a été gérée dans les CHSLD et les RPA, comme nous le réclamons depuis plusieurs mois maintenant», a pour sa part insisté la député de Duplessis et porte-parole du parti pour les aînés, Lorraine Richard.

Une enquête administrative a été lancée afin de déterminer comment la maltraitance envers les aînés avait pu avoir lieu au Manoir Liverpool sans que la direction du CISSS en ait connaissance.