Plus de 1000 nouveaux cas au Québec et en Ontario

Le Québec et l’Ontario ont signalé plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 chacun, samedi.

• À lire aussi: COVID-19 | Le dernier bilan fait état de 1049 nouvelles infections et de 33 décès

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Le Québec a comptabilisé 1049 infections et 33 décès supplémentaires. Cinq fatalités ont toutefois été retirées des statistiques parce qu’elles n’étaient finalement pas liées au virus. Au cumulatif, la Belle Province compte désormais 275 880 malades et 10 210 morts.

Les hospitalisations continuent de diminuer de jour en jour au Québec. En date de vendredi, 812 personnes se trouvaient à l’hôpital, en baisse de 37. Le nombre de gens aux soins intensifs a pour sa part reculé de sept, à 130.

«Les hospitalisations continuent de [baisser], c’est encourageant, mais on doit rester prudents, surtout avec l’arrivée de nouveaux variants. On doit continuer nos efforts», a écrit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

#COVID19



Les hospit continuent de ⬇️, c’est encourageant, mais on doit rester prudents, surtout avec l’arrivée de nouveaux variants. On doit continuer nos efforts.



Communiqué: https://t.co/ImP1AGhJdm



Données 12 fév 👇 pic.twitter.com/Krs01TrDJw — Christian Dubé (@cdube_sante) February 13, 2021

Les régions qui ont annoncé le plus de contaminations samedi sont Montréal (477 cas), la Montérégie (147 cas), Laval (85 cas), Lanaudière (65 cas), les Laurentides (59 cas) et Chaudière-Appalaches (57 cas).

Du côté de l’Ontario, les chiffres ont gonflé samedi en raison de l'annonce de 1300 nouveaux cas et de 19 pertes de vie. La province a, depuis le début de la pandémie, signalé un total de 284 887 infections et de 6651 décès. C’est à Toronto qu’il y a le plus de nouvelles infections (433 cas), devant les régions de Peel (253 cas) et de York (116 cas).

En début d’après-midi, le Canada recensait un cumulatif de 822 656 cas (+2349) et de 21 209 décès (+52) liés à la COVID-19.

La situation au Canada:

Ontario: 284 887 cas (6651 décès)

Québec: 275 880 cas (10 201 décès)

Alberta: 128 235 cas (1760 décès)

Colombie-Britannique: 72 750 (1288 décès)

Manitoba: 30 588 cas (866 décès)

Saskatchewan: 26 145 cas (350 décès)

Nouvelle-Écosse: 1590 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1382 cas (22 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 660 cas (4 décès)

Nunavut: 303 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 71 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 38 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 822 656 cas (21 209 décès)