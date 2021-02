Rangers: Tony DeAngelo livre ses premiers commentaires

Deux semaines après avoir été jugé persona non grata chez les Rangers de New York, Tony DeAngelo a fait le bilan de sa situation.

Vendredi, lors d’une entrevue exclusive avec le quotidien New York Post, l’athlète de 25 ans a avoué quelques-unes de ses fautes, mais a indiqué que sa réputation négative avait été grandement exagérée à travers les années.

DeAngelo est déçu de la façon dont se sont passées les choses, lui qui a été libéré par les Rangers le 30 janvier, mais n’est pas là pour jouer à la victime.

«Côté hockey, j’ai fait des erreurs. Je me suis emporté plusieurs fois. [...] J’ai essayé d’apprendre et de devenir meilleur, mais il y a encore des moments où j’ai dépassé la limite émotionnellement et j’en accepte les conséquences», a-t-il dit, avouant que son caractère avait pris le dessus lors d’une discussion enflammée avec le gardien Alexandar Georgiev.

Fier défenseur du président américain Donald Trump, DeAngelo a été accusé par plusieurs de racisme, notamment envers son jeune coéquipier K’Andre Miller. L’agent du premier a nié que son client ait fait ou dit quoi que ce soit de mal envers le joueur recrue.

Il avait toutefois été suspendu pour commentaires inappropriés lorsqu’il évoluait dans la Ligue junior de l’Ontario (LJO) et il avait dû s’expliquer maintes fois aux recruteurs en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2015.

«On me connaît mal»

DeAngelo croit que sa réputation sur les réseaux sociaux est venue entacher sa réputation dans la vie réelle. Il reconnaît avoir un certain problème avec les commentaires sur Twitter, par exemple, où il ne peut s’empêcher de répliquer. Des décisions «stupides», selon ses dires.

«Je crois qu’on me connaît mal. Je ne suis pas un raciste, je ne suis pas un extrémiste et je ne suis pas un insurrectionniste», a-t-il ajouté.

«Tout cela est entièrement faux. Je ne soutiens aucune de ces choses et je ne crois pas que quiconque le fasse. Les gens ont des opinions différentes et je respecte les opinions de tout le monde. Je n’attaque personne pour une opinion. J’ai la mienne que j’ai évidemment partagée, mais je ne crois pas avoir franchi une ligne avec quoi que ce soit», a poursuivi DeAngelo.

Également rejoint par le New York Post, l’ancien défenseur des Rangers et membre des Red Wings de Detroit Marc Staal a appuyé la version des faits de celui qui a été son coéquipier pendant deux saisons.

«Il n’y a jamais eu d’indication comme quoi Tony avait des tendances racistes, a mentionné le vétéran. J’entends ces choses à propos de lui, et c’est comme si on parlait d’une personne différente. Les gars ici à Detroit sont très curieux.»

«Pour être honnête, je me sens mal pour lui. Que ce soient les trucs dans le junior qui remontent à la surface, je ne sais pas. Il est explosif, et oui, il crie après les entraîneurs et les arbitres et il a ses moments où il dépasse les bornes, mais il est un bon coéquipier», a soutenu Staal.

Hors contexte

Finalement, DeAngelo atteste que ses vues sur la COVID-19 ont été prises hors contexte sur les médias sociaux. Il dit parfois s’être mal exprimé, mais qu’il n’avait nullement besoin d’être traité comme un «covidiot».

«J’ai des membres de ma famille et des amis qui l’ont eu, a-t-il déclaré. Je respecte la gravité de la chose, j’ai suivi tous les protocoles de santé et de sécurité. Je ne l’ai pas bien expliqué dans ce tweet, mais c’est important pour moi de le faire maintenant. Je ne nie pas l’existence de la COVID.»

Avant qu’une autre formation de la LNH lui fasse de l’œil, DeAngelo garde la forme en patinant avec une équipe des moins de 18 ans à South Jersey. Il souhaite mettre toute cette affaire derrière lui et seulement jouer au hockey.

«Je veux montrer aux gens qui je suis vraiment. Je suis déterminé à revenir pas pour prouver aux gens qu’ils avaient tort, mais pour prouver aux équipes qui prendront un risque avec moi qu’elles ont raison de le faire», a conclu le numéro 77.