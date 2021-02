Télévision: À deux

La pandémie a indéniablement eu un effet sur le couple. Certains se sont solidifiés. D’autres ont vu le confinement comme un défi. D’autres encore ont vu leur couple s’effriter. Malgré la pandémie, des couples sont restés solides sur nos ondes. D’autres sont débarqués. À l’occasion de la fête des amoureux, petit tour d’horizon de ceux qui, dans nos séries, résistent à deux.

Le couple dans sa normalité

Laurent (Laurent Paquin) et Geneviève (Geneviève Alarie) dans Je t’aime.

Parents de deux enfants, c’est un couple sans histoire qui mène une vie avec bienveillance, taquineries, maladresse et, surtout, beaucoup d’amour. Difficile de ne pas se reconnaître dans certaines de ces saynètes de la vie quotidienne.

► Diffusé sur Véro.tv sur ICI Tou.tv Extra

Les amours de jeunesse

Marie-Luce (Maude Guérin) et Charles (François Papineau), Corinne (Sonia Vachon­­­) et Paul (Luc Senay) dans 5e rang.

Ils se connaissent depuis toujours, mais ont fait leur vie chacun de leur côté. Alors que Marie-Luce panse son deuil depuis la mort mystérieuse de son mari, elle accepte la tendresse de Charles, son voisin, qui l’attend depuis toujours.

Depuis que la sœur de Charles, Corinne, est revenue au pays, le cœur de Paul bat la chamade. Mais il doit travailler fort pour conquérir son amour de jeunesse.

► Mardi 21 h 30 sur ICI Télé

Rallumer la flamme

Gaétan (François Létourneau) et Huguette (Marilyn Castonguay), Serge (Patrice Robitaille) et Micheline (Karine Gonthier-Hyndman) dans C’est comme ça que je t’aime.

Bon, vous allez dire que la façon est aussi radicale qu’illégale pour rallumer la flamme de couples en perdition, mais ces quatre-là, qui se transforment en Bonnie and Clyde de Sainte-Foy sont plus que divertissants.

► En vidéo sur demande

Le couple qui traverse le temps

Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) et Rollande (Marie-Ginette Guay) dans Discussions avec mes parents.

Elle a du caractère, lui a toujours mille et une idées. Ils sont bons vivants et placent les valeurs familiales à l’avant-plan.

► Offert en VSD

Le couple complice

Patrick (Vincent-Guillaume Otis) et Noélie (Catherine St-Laurent) dans District 31.

S’il a mis du temps avant de retomber en amour après un premier deuil, puis un 2e très marquant, celui de Nadine, le sergent-détective s’est finalement laissé séduire par une policière pleine de talent qui partage dorénavant ses enquêtes.

► Du lundi au jeudi 19 h sur ICI Télé

Le couple de la deuxième chance

Constance (Isabelle Blais) et Sylvain (Patrick Hivon) dans Faits divers.

Elle est enquêtrice et lui vient d’une famille peu recommandable, ce qui l’a mené à prendre de mauvaises décisions, bien qu’étant lui-même policier. Ils ont eu trois enfants. Ils ont été longtemps séparés, mais toujours liés affectivement, mais Sylvain a prouvé qu’il avait repris le droit chemin et que leur vie pouvait reprendre son cours.

► Lundi 21 h sur ICI Télé

Le couple sur la corde raide

Marie-Louise (Bianca Gervais) et Richard (Pierre-Yves Cardinal) dans L’Échappée.

Richard n’est plus tout à fait lui-même depuis qu’il a tué David et qu’il a été suspendu de son travail d’enquêteur. Le soutien qu’il apporte à un ami de longue date semble le faire plonger dans des magouilles à la fois illégales et dangereuses qui n’augurent rien de bon. Parallèlement, Marie-Louise se démarque et voit les opportunités se présenter à elle. Elle est en voie d’atteindre ses rêves. Les cachotteries et les ambitions auront-elles raison du couple ?

► Lundi 20 h à TVA

Le couple d’accommodements irraisonnables

Sébastien (Benoît McGinnis) et Steeve (Francis Ducharme) dans Une autre histoire.

Le beau dentiste s’était casé avec un gars équilibré, bienveillant et amoureux, Érik. Mais son côté autodestructeur l’a poussé dans les bras de Steeve, un avocat manipulateur et charismatique. Ils préparent leur mariage pour veiller ensemble sur le petit Ali.

► Lundi 20 h sur ICI Télé

Le couple fragilisé

Anémone (Marina Orsini) et Émilien (Patrice Godin) dans Une autre histoire.

Lui l’aime depuis toujours, mais elle était la femme de son meilleur ami. Elle a fini par accepter que leur relation amicale puisse être autre chose. Malheureusement, l’accident dont elle a été victime a éteint la flamme qu’elle avait pour lui. Une relation à rebâtir tout doucement.

Le couple qui se met au défi

Lydia (Virginie Ranger-Beauregard) et Antoine (Pier-Luc Funk) dans Entre deux draps.

Ils viennent de milieux très différents, ce qui insécurise parfois Antoine et amuse Lydia. Pour notre plaisir, ils aiment se mettre au défi, ce qui donne lieu à quelques obstinations et à une fine analyse de leur couple.

► Mercredi 19 h 30 sur Noovo

Le couple en ascension

Jean-Pascal (Simon Pigeon) et Simon (Antoine Pilon) dans Entre deux draps.

Le premier est attaché politique. Le second est un jeune chef bien en vue. Tous deux travaillent dans des milieux stressants, souvent dans l’œil du public. C’est ensemble qu’ils retrouvent un peu de paix.

Le couple présidentiel

Jacques (Guy Nadon) et Mireille (Anne-Marie Cadieux) dans La Maison-­Bleue.

Lui est le président de la Nation québécoise qu’il mène approximativement, en bon homme simple qu’il est. Elle est la première dame, plutôt naïve, gentille et coquette. S’il aime la simplicité, elle est plus du genre mondaine. Mais en apparence, ils trouvent leur erre d’aller.

► Mercredi 21 h sur ICI Télé

Le couple secret

Dominic (Charles-Alexandre Dubé) et Pénélope (Catherine Bérubé) dans Alertes.

Le travailleur social et la psychologue-­criminologue entretiennent une relation amoureuse secrète, question de ne pas brusquer les choses. Une situation viable jusqu’au moment où ils ont dû partager le même bureau et travailler sur les mêmes enquêtes...

► Lundi 21 h à TVA

Le couple qui s’est apprivoisé

Séraphin (Vincent Leclerc) et Donalda (Sarah-Jeanne Labrosse) dans Les Pays d’en haut.

Qui l’eût cru ? La nouvelle mouture de la mythique série nous a offert une Donalda forte et un Séraphin avec... un cœur. La belle aura eu raison de l’avarice et du contrôle de celui qui aurait pu être son bourreau.

Au final, on se souviendra d’elle comme une femme avant-gardiste et de lui comme un sauveur.

Les contraires peuvent parfois s’attirer pour le bon.

► Offert en VSD

Le couple que la maternité soude

Isabelle (Évelyne Brochu) et Marc-­Antoine (Éric Bruneau) dans Trop.

Leur couple a connu des hauts et des bas. Marc-Antoine a dû ramer fort pour prouver à Isabelle qu’il la méritait. Isabelle de son côté a appris à prendre sa place.

C’est à ce moment qu’est née une des plus grandes décisions de sa vie puisqu’elle est tombée enceinte. Un événement marqué par une certaine incertitude, mais aussi beaucoup de joie.

► Lundi 19 h 30 sur ICI Télé

Le couple ouvert

Anaïs (Virginie Fortin) et Romain (Pierre-Yves Cardinal) dans Trop.

Est-ce qu’être un couple ouvert lui assure une longévité ? C’est ce que teste actuellement Anaïs, toujours en quête d’expériences, et Romain, dont le côté séducteur ne prend pas de vacances.

Le couple qui réussit sa séparation

Martin (Martin Matte) et Julie (Julie Le Breton) dans Les beaux malaises.

Ils ne pouvaient pas faire autrement que de bien réussir leur séparation, le public étant accro à leur relation. Finement présenté avec beaucoup d’humour, le couple qui n’en est plus un entretient une belle relation qui n’est pas à l’abri de beaux malaises.

► Mercredi 21 h à TVA

Celui qui la réussit moins bien

Simon (Alexis Martin) et Geneviève (Lynda Johnson) dans Les mecs.

Ils ont été ensemble pendant 20 ans. Une relation toujours houleuse. Lui, un peu mou, qui laisse la vie couler sur lui ; elle, plus entreprenante, usée par la routine.

Elle a fini par le tromper et lui s’en porte très mal.

► Mercredi 21 h 30 sur ICI Télé