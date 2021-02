Terriblement efficace pour... 15$

On va se dire les vraies affaires, des bons vins à 15$, ça ne court pas les rues! Encore moins en blanc. D’où pourquoi je vous invite (fortement) à jeter votre dévolu sur celui-ci qui vient de débarquer à la SAQ.

Il s’agit d’un vin élaboré à 100% de grüner veltliner, un cépage très à la mode ces dernières années auprès des sommeliers. Si vous ne connaissez pas, ça ressemble à un croisement entre le riesling et le pinot gris (ou consultez ce lien). On retrouve un nez bien parfumé évoquant la lime fraîchement coupée, l’abricot, la poire et une touche de melon.

L’attaque en bouche montre un léger perlant (petite sensation de bulles fines) qui s’estompera rapidement au fur et à mesure du contact avec l’oxygène. Le vin gagne ainsi en ampleur tout en affichant une acidité vive.

Bien sec, le vin offre une longueur appréciable sur des notes salines et de fleurs blanches. Simple, mais terriblement efficace à l’apéro ou pour accompagner huîtres, calmars frits et autres fritures.

Servir bien frais et n’hésitez pas à le passer en carafe (oui, oui, ça se fait aussi pour le blanc). Servir bien frais.

Gruber Röschitz - Pepp Green, Gruner Veltliner 2019, Weinviertel, Autriche