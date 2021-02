Un peu moins cette année

Photo courtoisie

Dans ce contexte de pandémie, une estimation montre que les Québécois vont dépenser en moyenne 74 $ pour célébrer la Saint-Valentin. C’est le budget moyen qui devrait être dépensé pour la fête des amoureux, en baisse de 20,43 % par rapport à 2020. En effet, l’année dernière, les Québécois dépensaient en moyenne 93 $ pour le 14 février. En 2020 près de la moitié des personnes fêtant la Saint-Valentin affichaient leur volonté d’aller au restaurant pour ce jour spécial. Cette année, avec la situation pandémique, les couples devraient opter massivement pour une livraison de repas à domicile (photo) ou cuisiner eux-mêmes. Joyeuse St-Valentin à l’avance.

Bonne retraite, mon ami Carl

Photo courtoisie

Carl Larouche (photo), journaliste sportif originaire du Saguenay et bien connu dans la grande région de la Capitale-Nationale, a pris sa retraite cette semaine après une carrière de 32 ans à TVA Québec. Après un court passage à CHAU-TV à Carleton, Carl a fait ses débuts à Québec, le 6 février 1989. Il a évidemment suivi les équipes et événements sportifs qui ont fait vibrer la ville à travers les années (Nordiques, Remparts, Rouge et Or). En 1995, il a fait ses débuts à Salut Bonjour Week-end en tant que chroniqueur sportif, poste qu’il a occupé pendant 11 ans. Il revient ensuite aux nouvelles, contribuant à lancer l’émission quotidienne L’esprit sportif en septembre 2009 qui fait découvrir les athlètes de la région et ceux de la relève. En 1994, au sein de l’équipe de TVA, Carl a entre autres couvert la conquête de la médaille d’or de Jean-Luc Brassard dans l’épreuve des bosses en ski acrobatique lors des Jeux de 1994 à Lillehammer en Norvège. Bonne retraite, en partie dans Charlevoix, mon ami Carl.

Cultiver la santé des femmes

Photo courtoisie

La campagne annuelle de collecte de fonds « Cultiver la santé des femmes » tenue en novembre et décembre 2020 chez Pharmaprix de Lévis, au profit de La Jonction pour Elle, a permis d’amasser près de 2500 $. L’argent servira à venir en aide à la maison d’hébergement, qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale des territoires de Lévis, Bellechasse, Lotbinière et Nouvelle-Beauce, dont les besoins ne sont pas tous comblés par les subventions gouvernementales. Depuis six ans, c’est plus de 11 000 $ qui ont été amassés par les employées du Pharmaprix des Galeries Chagnon à Lévis. Sur la photo, dans l’ordre habituel, Stéphane Thérien, propriétaire de la pharmacie, Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle, et Réal Béland, directeur.

Souvenirs

Photos d'archives

Les parades (de jour en Basse-Ville et le soir en Haute-Ville) ont toujours fait partie de l’ADN du Carnaval de Québec au grand plaisir de tous et toutes. Voici quelques photos souvenirs de la parade de jour du Carnaval 1961.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mats Sundin (photo) ex-joueur de la LNH (Nordiques de 1990 à 1994), 50 ans...Prince Michael Jackson Jr, fils de Michael Jackson, 24 ans...Marc Crawford, entraineur-adjoint de la LNH (Chicago), 60 ans...Gaston Gingras, ex-défenseur de la LNH (1980-89), 61 ans...Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, 63 ans... Peter Gabriel, auteur-compositeur-interprète britannique (Genesis), 71 ans...Michel Stax, chanteur québécois, 73 ans...Raoul Duguay, auteur-compositeur et interprète québécois, 82 ans...Yves Michaud, surnommé le Robin des banques, 91 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 13 février 2020 : Ralph Mercier (photo), 83 ans, grande figure de la politique municipale durant 25 ans, maire de Charlesbourg de 1984 jusqu’à la fusion avec la Ville de Québec, en 2001... 2017 : Kim Jong-nam, 45 ans, demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un... 2016 : Antonin Scalia, 79 ans, juge à la Cour suprême des États-Unis... 2015 : Miklós Takács, 82 ans, professeur hongro-canadien de musique classique, chef d'orchestre et de chœur... 2014 : André Labrecque, 84 ans, fondateur de Couvre-Plancher Labrecque Inc...2010. Yvon Leroux, 80 ans, comédien québécois... 2005 : Sœur Lucia of Jesús, 97 ans, sœur carmélite... 2008 : Henri Salvador, 90 ans, auteur, compositeur et chanteur français... 2004 : François Tavenas, 61 ans, l’ex-recteur de l’université Laval (1997-2002)... 2002 : Waylon Jennings, 64 ans, chanteur country, guitariste et compositeur... 1980 : David Jensen, 49 ans, acteur américain.