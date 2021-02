«La chronique des Bridgerton»: l'écrivaine derrière les romans sur un petit nuage

Plus de 20 ans après avoir publié le premier tome de La chronique des Bridgerton, l’écrivaine américaine Julia Quinn ne tarit pas d’éloges quand vient le moment de commenter l’adaptation télévisée de Shonda Rhimes sur Netflix. La romance incandescente entre Daphné et Simon a séduit plus de 82 millions d’abonnés... et la réédition des huit tomes de la série en français prolonge le plaisir.

La chronique des Bridgerton raconte la vie quotidienne de l’élite londonienne du 19e siècle par le biais d’une mystérieuse chroniqueuse mondaine appelée Lady Whistledown. Allant de salles de bal en jardins magnifiques, les huit enfants Bridgerton naviguent dans un début de siècle somptueux, en quête de pouvoir, d’alliances et aussi d’amour.

Dans le premier tome, objet de la saison 1 sur Netflix, Julia Quinn raconte la rencontre, puis la relation complètement obsédante de Daphné Bridgerton avec Simon, le ténébreux duc de Hastings.

L’adaptation

Julia Quinn est sur un petit nuage et ne tarit pas d’éloges sur l’adaptation de cette série écrite il y a plus de 20 ans. « J’ai encore du mal à y croire ! Et en même temps, j’ai écrit ces livres il y a si longtemps que j’ai l’impression que tout ça arrive à quelqu’un d’autre ! » s’exclame-t-elle en entrevue téléphonique.

« Du point de vue d’une écrivaine, je trouve fascinant qu’ils aient pris un livre et, sans l’adapter mot à mot, l’aient modifié et aient ajouté des choses, mais les personnages restent fidèles à eux-mêmes. C’est pareil, mais différent à la fois. Je pense qu’ils ont fait du travail extraordinaire, de toutes les façons possibles. »

Une rencontre

Julia Quinn a commencé à écrire cette série en 1998, après avoir rencontré un étudiant en médecine qui avait lutté pour surmonter son bégaiement. « Cela m’intéressait de voir comment ce problème de langage l’affectait, dans sa vie. »

Petit à petit, le cadre historique, les enfants de la famille Bridgerton, Lady Whistledown et toute la galerie de personnages sont apparus dans son imagination.

L’ère de la Régence anglaise l’a fascinée. « Je n’aurais pas aimé vivre à cette époque, mais pour une écrivaine comme moi, c’était parfait. C’est une époque où toute l’attention est portée sur les conversations et j’ai tendance à graviter autour des livres qui ont beaucoup de dialogues et moins de descriptions. »

« J’aime le fait que ce soit assez éloigné de notre époque pour donner au roman une allure de conte de fées, et assez moderne pour que le public puisse s’identifier aux personnages, dans leur mode de pensée et leurs quêtes. »

Des règles contraignantes

Julia Quinn dépeint les mœurs de la haute société avec humour, décrivant une cohorte de débutantes et de mères prêtes à tout pour marier leurs filles.

« Je voulais entre autres montrer à quel point c’était frustrant pour les femmes à l’époque, et encore plus si on n’acceptait pas les règles en place. Même si nous, les femmes modernes, ne faisons pas face aux mêmes structures, nous savons ce que c’est que de devoir jouer du coude un peu pour trouver notre place. C’est universel. Je pense qu’adolescente, j’aurais été comme Penelope, et qu’aujourd’hui, je suis plus comme Éloïse. »

Les scènes d’alcôve

Julia Quinn, dans ses romans, est très habile pour créer des tensions sexuelles entre les personnages et entraîner les lecteurs au cœur de leur intimité.

« À l’époque, il y avait tellement de femmes qui étaient dans la noirceur totale au sujet des choses de la vie. Probablement que les hommes l’étaient aussi. Mais l’intimité change une relation. Quand j’écris une scène intime dans un livre, c’est toujours là pour faire avancer l’histoire, et non simplement pour placer une scène de sexe. »

Extrait

« Simon n’aurait pu dire à quel instant précis il sut qu’il allait embrasser Daphné. Peut-être ne le sut-il jamais – du moins, pas consciemment.

Jusqu’au dernier instant, il avait réussi à se persuader que s’il avait attiré la jeune femme à l’abri de la haie, ce n’était que pour la sermonner et la mettre en garde contre son comportement irresponsable, qui ne pouvait que leur attirer des ennuis.

Seulement, à ce moment précis, quelque chose avait changé. »