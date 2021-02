Une série d’ici primée à l’étranger

Une websérie québécoise s’est illustrée aux Kidscreen Awards aux côtés de productions de Netflix, HBO Max et Disney+.

Adaptation anglaise d’On parle de sexe, About Sex a été élue meilleure série de médias mixtes destinée aux ados ou préados.

Produite par Écho Média et relayée par CBC Gem, le pendant canadien-anglais d’ICI Tou.tv, la première saison d’About Sex comprend 35 capsules qui traitent de sexualité.

Sa victoire a surpris sa productrice, Sarah Chatelain, d’Écho Média.

« On était super fiers du projet, mais quand tu rivalises avec Netflix, 20th Century Fox, Pixar et d’autres géants mondiaux, c’est impressionnant... Tu penses que tu n’as aucune chance. »

Tournée à Montréal, About Sex marie segments d’animation, humour, contenus informatifs, témoignages et scènes de fiction. Elle met notamment en vedette Joey Scarpellino, Romane Denis et Karl Walcott.

Un sujet tabou

La série On parle de sexe suscite beaucoup d’intérêt à l’étranger (France, Angleterre...) depuis son arrivée sur telequebec.tv en 2019. Pour Sarah Chatelain, c’est parce qu’elle traite d’un sujet difficile à aborder auprès des adolescents.

« La sexualité, c’est un sujet tabou et pourtant, ça concerne tout le monde, note la productrice. Les adolescents, s’ils ont des questions par rapport au sexe, ils vont aller chercher sur internet. Notre mandat, c’est d’apporter de l’information vérifiée. De façon franche, sans être moralisateur. On fait appel à leur intelligence. On utilise les vrais mots, les vraies images. »

Les 55 capsules d’On parle de sexe cumulent 10 millions de visionnements (sur YouTube, telequebec.tv et Facebook).

La nouvelle saison, sortie le mois dernier, s’intitule On parle de santé mentale. Elle parle plus précisément d’anxiété, d’automutilation, de stress, de résilience, de dépendance aux jeux vidéo et d’estime de soi.

À surveiller dimanche

Citoyen 2.0

D’innovatrices façons canadiennes de créer un monde meilleur, notamment grâce à l’éducation ; voilà ce que Laurence Latreille souhaite mettre en lumière. Elle présente donc une nouvelle manière d’enseigner à Ottawa, un lien entre la ferme et l’école à Vancouver et l’enseignement du codage aux enfants.

17 h 30, Unis TV

Salut Bonhomme !

On s’imprègne de l’essence du célèbre Carnaval de Québec, un festival qui en est à sa 67e édition cette année. Anecdotes, histoires et images de l’événement hivernal se succèdent pour dresser un portrait de cette grande fête touristique incontournable de la Vieille Capitale.