Bruins et loyauté

Mine de rien, c’est un Québécois, un joueur complet, admirable et brillant qui domine la Ligue nationale au chapitre de la fidélité, de l’appartenance.

Voilà maintenant 17 ans que Patrice Bergeron, d’Ancienne-Lorette, ne patine que pour les Bruins de Boston.

Le « C » qu’on vient de coller sur son chandail après le départ de Zdeno Chara n’est pas un hasard, parce que Patrice est l’âme de cette équipe, toujours parmi les plus compétitives de la Ligue.

Comme le CH d’antan

Les Bruins sont aujourd’hui ce qu’était le Canadien autrefois, un club qui dicte la marche et qui forme ses joueurs par l’exemple. Il serait très gênant pour un nouveau d’y aller de demi-mesures sous les yeux de Patrice Bergeron, de Brad Marchand ou de David Pastrnak qui mangent les bandes soir après soir.

Et peu d’équipes gardent leurs joueurs aussi jalousement, aussi longtemps. Les joueurs des Bruins sont fiers de leurs couleurs et ça paraît.

David Krejci endosse cet uniforme depuis 15 ans déjà. Marchand et Tukka Rask sont des Bruins depuis 12 ans.

Monter en grade dans la NHL, c’est une chose. Jouer pour les Bruins, c’en est une autre. Dès que les nouveaux venus mettent les pieds dans ce vestiaire, ils deviennent « investis », ils s’identifient à l’équipe et adoptent ses méthodes de travail.

Le couteau entre les dents, à fond la caisse, les petits jouent comme s’ils étaient gros, les responsabilités défensives sont une religion et l’acharnement le long des rampes est obligatoire. Année après année, observez le classement, les résultats sont là.

L’oeuvre du temps

Raymond Bourque a porté les couleurs des Bruins pendant 21 ans et il n’est pas étranger à cette allégeance, à cette renommée.

Son empreinte, sa discipline et une attitude sans reproche auront été l’un des plus solides exemples et sont encore soulignées vingt ans plus tard.

Est-ce qu’on s’ennuie des Bruins dans ce calendrier 2021 ? Moi, oui.

Une attaque sans pitié, une défensive solide, deux gardiens de premier niveau, ça c’est le vrai barème de la crème de la LNH. Ne seriez-vous pas curieux de voir le Canadien nouveau contre Boston ?

24 ans pour Delvecchio

Seul Dustin Brown des Kings de Los Angeles a autant d’ancienneté que Patrice Bergeron avec la même équipe.

Sidney Crosby (Pittsburgh), Ryan Getzlaf (Anaheim), Duncan Keith (Chicago) et Alex Ovechkin (Washington) suivent et sont avec leur club depuis 16 ans. Chez le Canadien, Carey Price est le plus ancien après 14 ans.

C’est Alex Delvecchio qui détient le record de longévité avec la même équipe de la NHL, soit rien de moins que 24 ans avec les Red Wings de Detroit. Avec le Canadien, l’illustre capitaine Jean Béliveau : 20 ans.

De l'enclave