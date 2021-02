COVID-19: la fin de la deuxième vague se poursuit

Le Québec et l'Ontario ont continué à améliorer leur sort, dimanche, avec de nouvelles diminutions du nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19.

Au Québec, 910 personnes de plus ont reçu un diagnostic positif au cours des 24 dernières heures, tandis que 15 décès se sont ajoutés au lourd tribut payé par la province dans la guerre face au coronavirus.

Par contre, la situation a continué à s'améliorer, légèrement, dans les hôpitaux avec sept lits en moins d'occupés par des patients atteints de la COVID-19 (805 au total). Deux personnes de plus se trouvaient cependant aux soins intensifs (132 au total).

On compte donc, en à peine une semaine, 164 patients de moins à l'hôpital et 28 de moins aux soins intensifs, ce qui ne peut qu'apporter un peu d'oxygène aux équipes médicales débordées, particulièrement dans le Grand Montréal.

«La comparaison des 2 dernières semaines montre la baisse des hospitalisations et décès et une stabilisation des cas. C’est encourageant, mais la menace des variants est préoccupante, on doit donc continuer de limiter nos contacts», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur son compte Twitter.

L'Ontario, de son côté, a fait état d'un excellent bilan totalisant à peine 981 cas, mais 41 décès de plus. C'est la seconde fois à peine depuis le début de l'année – exception faite d'un ajustement des données au début février – que la province passe sous la barre des 1000 cas.

Il est cependant à noter que Toronto n'a rapporté que 122 nouveaux cas dimanche, un nombre anormalement bas qui pourrait laisser croire que la ville a connu de nouveaux ratés dans la transmission de ses données.

Sur le plan des hospitalisations, la province la plus peuplée au pays ne compte plus que 705 lits occupés, soit 81 de moins que la veille. Par contre, comme au Québec, une petite remontée a été observée aux soins intensifs (292, +5).

Ailleurs au pays, l'éclosion à Terre-Neuve-et-Labrador, attribué au variant britannique, a touché 11 personnes de plus, tandis que le reste des provinces de l'Atlantique se sont bien tirées d'affaire avec à peine deux cas au Nouveau-Brunswick et un en Nouvelle-Écosse.

Du côté des Prairies, le Manitoba (80 cas, 5 décès) a offert un bilan dans la lignée de ceux des derniers jours, tandis que la Saskatchewan (161 cas, 0 décès) a vu ses statistiques bondir de nouveau.

La situation au Canada: