Élèves en difficulté: augmentation des demandes de tutorat

En raison de la pandémie, les échecs scolaires sont de plus en plus nombreux et plusieurs parents se tournent vers des services de tutorat.

Les demandes d’aide ont été tellement importantes au cours des dernières semaines que le site Alloprof a élargi ses plages horaires pour être en mesure de répondre aux besoins. Le site offre donc maintenant des services le dimanche après-midi.

Le site Alloprof cherche d’ailleurs à embaucher une centaine de tuteurs, donc à doubler sa main d’œuvre. Ce qu’il faut savoir c’est que non seulement le volume d’appels augmente, mais les appels et les demandes d’aide sont de plus en plus difficiles.

«Il peut par exemple avoir des notions qui ont été vues en deuxième secondaire, mais c’était à la fin de l’année et l’élève de troisième secondaire ne s’en souvient pas», a illustré Guillaume Fecteau, un professeur de mathématiques qui fait du tutorat.

Outre Alloprof, qui est un service gratuit, il existe aussi plusieurs services de tutorat qui sont payants. Ces services privés peuvent coûter quelques dizaines de dollars de l’heure.

Un crédit d’impôt est donc demandé pour aider les parents à se procurer des services de tutorat.

En effet, selon Marc André Paquin, directeur au Service d’aide aux études, «une aide directe au niveau de la fiscalité aurait plus d’impact pour rendre le tutorat accessible.»

En effet, plusieurs parents n’ont pas les moyens d’offrir des services de tutorats adéquats à leurs enfants. Avec un crédit d’impôt, ces services pourraient être plus accessibles.

«On voit dans les dernières années que malgré les besoins, les parents ont tendance à réduire les heures. On le sait, le taux d’endettement est très élevé. Donc même pour ceux qui ont les moyens, c’est un sacrifice», a illustré M. Paquin.

Ces crédits pourraient aussi bénéficier aux étudiants du cégep et de l’université, qui n’ont pas accès à des ressources gratuites comme Alloprof.