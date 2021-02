[EN DIRECT 14 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 108 521 301

Morts: 2 393 412

CANADA

Cas: 823 358, dont 275 880 au Québec

Décès: 21 228, dont 10 201 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 14 FÉVRIER

5h42 | Le Royaume-Uni aborde une nouvelle phase de sa campagne de vaccination

Sur le point de parvenir à son objectif de vacciner contre le coronavirus 15 millions de personnes prioritaires, le Royaume-Uni amorce une nouvelle phase de sa campagne, auprès des plus de 65 ans.

AFP

5h33 | Le Japon approuve un premier vaccin, à cinq mois des JO

Le Japon a donné dimanche son premier feu vert à un vaccin contre le coronavirus, celui développé par Pfizer, ouvrant la voie au lancement d’une campagne de vaccination à cinq mois de l’ouverture des jeux Olympiques d’été.

« Aujourd’hui, le ministre de la Santé a donné un feu vert spécial au vaccin de Pfizer », a annoncé le bureau du premier ministre dans un tweet.

4h13 | Le vaccin Oxford-AstraZeneca bientôt testé sur les enfants

Un nouvel essai clinique au Royaume-Uni prévoit de tester l’efficacité du vaccin Oxford-AstraZeneca contre la COVID-19 chez les enfants.

Les quelques 300 volontaires âgés de six à 17 ans prendront part à ces premières vaccinations au courant du mois de février, a rapporté samedi le média britannique BBC.

AFP

4h09 | Nouvelle-Zélande: Un confinement de trois jours ordonné à Auckland

La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a ordonné dimanche un confinement de trois jours à Auckland, la plus grande ville du pays, après la découverte d’un nouveau foyer de contamination au coronavirus.

Photo d'archives, AFP

Ce sont près de deux millions d’habitants qui seront tenus de rester chez eux à compter de dimanche soir minuit. Écoles et commerces resteront fermés lundi, à l’exception des entreprises jugées « essentielles ».

3h42 | L’UE va autoriser plus rapidement les vaccins contre les variants

L’Union européenne, accusée de lenteur dans la gestion de la pandémie de Covid, va accélérer la procédure d’autorisation de vaccins améliorés pour répondre aux variants du virus, a annoncé dimanche la commissaire à la Santé.

3h14 | Vaccins contre la COVID-19: le Conseil de sécurité de l’ONU entre dans le débat

À l’initiative du Royaume-Uni, qui se targue d’avoir mis en place un processus efficace de vaccination, le Conseil de sécurité de l’ONU discutera mercredi de l’accès aux vaccins contre la Covid-19 et doit aborder plusieurs questions susceptibles de diviser ses membres.

Comment assurer leur diffusion mondiale et éviter qu’ils ne soient préemptés par les pays riches de l’hémisphère nord aux dépens de l’hémisphère sud ? Faut-il prioriser la vaccination des Casques bleus mobilisés dans une quinzaine d’opérations et des membres des agences onusiennes, y compris dans des pays qui n’ont pas accès aux vaccins ? Et qui devrait s’en charger: l’ONU, le pays d’origine ou celui de déploiement ?

0h | Coincée à l’étranger alors que son père est mourant

Le processus interminable de retour au pays et la quarantaine obligatoire de deux semaines à son arrivée pourraient bien empêcher une Québécoise qui habite en Australie d’assister aux derniers moments de son père mourant.