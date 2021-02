Internationaux d’Australie: Leylah Annie Fernandez éliminée en double

Leylah Annie Fernandez a vu son parcours en double prendre fin en troisième ronde, lundi, aux Internationaux d’Australie.

La Québécoise et sa partenaire, la Britannique Heather Watson, ont été battues par un duo composé de la Canadienne Sharon Fichman et de la Mexicaine Guiliana Olmos. Les gagnantes l’ont emporté en deux manches de 6-3 et 6-2, dans un affrontement qui a duré 1 heure et 17 minutes.

Il s’agit de la première fois que Fichman atteint les quarts de finale lors d’un tournoi du Grand Chelem. Lors de son affrontement du jour, elle a été la seule des quatre joueuses à gagner tous ses jeux au service. Elle a également consolidé trois bris.

Au prochain tour, la paire Fichman/Olmos se frottera aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.