Joe Thornton a très hâte de jouer

L’attente tire à sa fin pour le vétéran des Maple Leafs de Toronto Joe Thornton, qui se dit prêt à effectuer un retour au jeu après s’être remis d’une fracture à une côte subie le 20 janvier.

L’athlète de 41 ans s’est d’ailleurs entraîné avec enthousiasme, dimanche, au sein d’un trio complété par Mitch Marner et Auston Matthews. Même s’il n’a plus sa touche d’antan, l’ancien des Bruins de Boston et des Sharks de San Jose devrait assumer une présence qui sera la bienvenue autant dans le vestiaire que sur la glace, où ses coéquipiers tenteront de renouer avec le succès lundi, contre les Sénateurs d’Ottawa.

«Je me sens réellement bien et je ne peux plus attendre de jouer demain, a-t-il affirmé aux médias après la séance du jour, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. J’ai encaissé quelques mises en échec légères et certaines autres plus fortes, ainsi que des contacts dans la moyenne, et je suis vraiment à l’aise. Je n’ai plus de contraintes, donc la grosse partie du processus de retour en forme est terminée. Je peux maintenant seulement me concentrer à jouer.»

Même si Toronto a présenté une fiche reluisante de 8-1-1 durant l’absence du numéro 97, tous dans son camp sont heureux de le revoir, à commencer par le défenseur Morgan Rielly.

«Je crois que ça donnera un gros élan, particulièrement avec cette atmosphère dans le vestiaire et l’état d’esprit du club, a-t-il précisé. Il y aura un peu plus de rythme, un peu plus de positif, si vous voulez. Il amène beaucoup de choses. C’est un excellent joueur et il assume du leadership.»

Du bon à prévoir, grâce à Andersen

En dépit de la déception reliée au revers de 2 à 1 subi aux mains du Canadien de Montréal, samedi, les Leafs peuvent encore respirer aisément, eux qui occupent le sommet de la section Nord avec 23 points. En plus du retour de Thornton, ils misent sur un gardien passablement en forme depuis quelque temps. Frederik Andersen a concédé deux buts ou moins lors de chacune de ses quatre dernières sorties et ses performances ont attiré l’attention de «Jumbo Joe».

«Quand je suis arrivé ici [par le biais du marché des joueurs autonomes], je n’en connaissais pas beaucoup au sujet de Freddie, mais en l’ayant vu jouer 13 matchs, je peux dire que c’est un gardien solide. Et tout va très bien pour le club actuellement», a-t-il souligné.

Cette saison, Thornton a inscrit un but et une mention d’aide en cinq matchs. Pour sa part, Andersen a signé neuf victoires et présenté une moyenne de buts alloués de 2,55, ainsi qu’un taux d’efficacité de ,909.