«Nous sommes fatigués et dégoûtés de perdre» - Brady Tkachuk

Plus tard ce mois-ci, le Canadien de Montréal retrouvera les Sénateurs pour deux autres rencontres à Ottawa, les 21 et 23 février, et, à en juger par les commentaires de Brady Tkachuk, il doit s’attendre à travailler fort pour ajouter des points au classement.

D’ailleurs, même s’ils présentent une pauvre fiche de 3-12-1 depuis le début de la campagne, les «Sens» vendent chèrement leur peau. Déjà, le Tricolore a peiné contre eux, obtenant un court gain le 6 février après avoir subi la défaite deux jours auparavant. Pour leur part, les Jets de Winnipeg se sont fait avoir par Tkachuk, samedi. Celui-ci a brisé l’égalité avec huit secondes à écouler en troisième période pour permettre à Ottawa de l’emporter 2 à 1.

Aussi, l’attaquant promet un effort maximal et une détermination de tous les instants à chaque match.

«Ma façon d’aborder les choses est toujours axée sur l’objectif d’obtenir la victoire si nous le pouvons. On veut empocher les deux points chaque soir et on ne souhaite pas batailler pour un seul point ou aller en prolongation. Nous voulons jouer pour gagner et je pense que ce groupe fait bien cela», a-t-il dit selon des propos rapportés par le quotidien «Ottawa Sun».

«Le but principal, c’est la victoire et il s’agit du côté le plus agréable de se retrouver dans cette ligue. Nous sommes fatigués et dégoûtés de perdre. Je crois que tout le monde ici l’est et c’est réellement bien d’ajouter un gain à notre fiche, a-t-il poursuivi. Espérons que nous pourrons continuer à jouer de cette manière et que tous auront cette confiance nécessaire pour cela.»

Sur la bonne voie

Cette semaine, les Sénateurs auront fort à faire avec trois confrontations sur la patinoire des Maple Leafs de Toronto, meneurs de la section Nord. Toutefois, ils ont vaincu ceux-ci pour amorcer le calendrier régulier et ne souffriront ainsi d’aucun complexe, surtout que leurs récentes performances ont été supérieures aux précédentes.

«Comme groupe, nous estimons avoir été dans le coup dans les 5-6 derniers matchs. Nous avons joué de la façon appropriée, a souligné le défenseur Thomas Chabot, qui a totalisé au moins 25 minutes de jeu au cours de chacun de ses sept derniers duels. On a commis certaines erreurs nous ayant coûté la victoire, mais on s’en va dans la bonne direction et ce triomphe [samedi] fait du bien.»

«Peu importe le moment, lorsque vous traversez une disette et que vous gagnez une partie, chaque joueur se sent mieux.»