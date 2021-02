Legault et Trudeau propagent le virus de l'amour

Le premier ministre François Legault et son homologue fédéral, Justin Trudeau, ont souligné chacun à leur manière la Saint-Valentin sur les réseaux sociaux, profitant de l’occasion pour adresser à un petit mot doux à leur épouse.

Visioconférences, activités de couple, lettre d'amour: M. Legault a mis en ligne sur ses réseaux sociaux une courte vidéo à la musique douce rappelant que, malgré la pandémie, il demeure possible de propager de l'amour autour de soi et de vivre de précieux moments avec ses proches, même à distance.

«Au-delà de la crise, de la pandémie, même de la distance, il n'y a rien de plus fort que l'amour», a assuré le premier ministre en compagnie de sa conjointe Isabelle Brais, qui a souhaité de son côté une «bonne Saint-Valentin» aux Québécois.

M. Legault a aussi partagé, dimanche, une photo de lui en compagnie de son épouse.

«Même avec 30 ans, tu es toujours l'amour de ma vie», s'est-il enthousiasmé.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a également eu une pensée dimanche pour sa femme, Sophie Grégoire.

«Tu es ma douce moitié, tu es ma partenaire, tu es ma meilleure amie. Joyeuse Saint Valentin, mon amour. Xo», a-t-il écrit.

La «première dame» lui a rendu la pareille, publiant sur son compte Facebook une photo d’eux en train de s’enlacer sur un lac gelé.

L’amour est toujours aussi bien vivant dans l’opposition, à en croire les réseaux sociaux.

Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, a relayé deux clichés de son épouse et lui lors de leur mariage.

«Joyeuse Saint-Valentin à ma merveilleuse épouse, Rebecca ! Tu as fait de moi l’homme le plus chanceux du monde», a-t-il partagé.

Yves-François Blanchet, lui, a trouvé le moyen de faire un peu de politique en souhaitant une joyeuse Saint-Valentin à sa conjointe, Nancy Déziel.

«Pour mon plus grand bonheur, elle l’habite et le rend encore plus grand et beau, ce pays de bientôt...» a partagé sur Twitter le leader souverainiste.