Un père et coach de baseball périt dans une explosion

Un passionné de baseball, dévoué à sa famille et qui a inspiré des dizaines d’enfants a tragiquement perdu la vie mercredi dans une explosion à l’usine de munitions qui l’employait depuis 17 ans, à Repentigny.

« Il voulait toujours être sur le terrain pour enseigner le sport aux enfants, c’était ça qui l’animait, qui le passionnait. Il réussissait toujours à aller chercher le meilleur de chaque enfant pour le rendre unique et magique dans son équipe », raconte la gorge nouée par l’émotion Jacinthe Lacombe, premier amour et conjointe depuis 20 ans de Philippe Cusson.

Photo courtoisie

Ce père de trois enfants a marqué ses proches et les jeunes sportifs par son positivisme infatigable, sa personnalité pétillante et son engagement comme bénévole pendant une quinzaine d’années, notamment auprès des jeunes catégories atome et moustique (8 à 11 ans) des Seigneurs de Repentigny et des Élites de Lanaudière.

Il partageait notamment sa passion avec son fils Charles, 10 ans.

Pour Éric Garceau, un de ses amis, M. Cusson avait un don avec les joueurs, qu’ils entraînaient ensemble.

« C’était incroyable ce qu’il réussissait à faire faire à un enfant. Un enfant qui était un peu dur d’approche ou turbulent devenait un défi pour Philippe, qui voulait toujours le voir sortir avec un sourire et de bonnes performances pour que le jeune soit fier de lui », se souvient celui qui le connaissait depuis près de 20 ans.

Une victoire mémorable

Selon lui, c’est en partie grâce à l’esprit qu’amenait M. Cusson au sein de la formation qu’ils ont remporté en 2018 le titre d’équipe de l’année au gala de Baseball Québec.

« Cette année-là, il avait acheté des petits mousquetons à tous les joueurs pour leur faire comprendre l’esprit d’équipe. Avant chaque partie, les jeunes attachaient leur mousqueton sur la clôture pour dire qu’ils étaient prêts à jouer ensemble », se souvient M. Garceau.

Cette récompense reste l’un des souvenirs qui ont le plus marqué M. Cusson dans les dernières années, pense Mme Lacombe.

« Ça l’a rendu tellement fier de gagner ce prix quand son équipe a gagné sur environ 500 autres équipes. Cet été avait vraiment été mémorable pour lui », confie-t-elle.

Et pour que ce souvenir reste avec lui, sa médaille des championnats provinciaux sera mise sur son urne, ajoute sa conjointe.

Les risques du travail

Mordu de sport, l’homme de 38 ans rêvait dans sa jeunesse de devenir professeur d’éducation physique.

Photo Agence QMI, Erik Peters

Il travaillait depuis 17 ans pour l’usine de munitions de General Dynamics, à Repentigny, sur la Rive-Nord. Il a perdu la vie alors qu’il manipulait des produits chimiques lors de l’explosion.

« Il savait que ça faisait partie des risques avec le travail, comme un pompier ou un policier », explique Mme Lacombe.

♦ Le fils d’un de ses collègues a lancé une campagne de sociofinancement pour venir en aide à la famille de Philippe Cusson.