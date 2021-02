Une faute inexcusable

Alors que tant d’efforts sont mis en place pour inciter les victimes d’agression sexuelle à porter plainte, il est inconcevable que le procès de l’ex-entraîneur Michel Arsenault soit tombé parce que l’enquêteur n’a pas pris ses notes de façon adéquate.

Quel incroyable gâchis, alors qu’on sait tout le courage nécessaire pour dénoncer un présumé agresseur. À peine 5 % des crimes sexuels sont rapportés à la police.

« Je m’explique difficilement un oubli de cette envergure-là alors que tu es dans une cause où tu reçois des déclarations de la part des victimes qui pourront éclairer le tribunal, soupire Alain Gelly, policier pendant 39 ans et enseignant en techniques policières au Campus Notre-Dame-de-Foy. Quand j’ai lu ça, j’étais stupéfait. »

Notion de base

Pour l’enseignant, une telle bavure discrédite encore une fois le système et agit comme une « tache sur le professionnalisme exercé par l’ensemble des policiers. Je connais des enquêteurs qui font des rapports tellement complets, ce sont des bibles », souligne-t-il.

Le hasard a d’ailleurs voulu que cette semaine, l’importance d’une bonne prise de notes fasse l’objet du cours de ce policier à la retraite.

Un petit carnet de notes, c’est une des premières choses que les futurs policiers doivent d’ailleurs acheter avant d’amorcer leur formation. « On leur apprend la façon de prendre des notes, en gardant en tête qu’elles pourraient être déposées en cour [...]. C’est très précis et c’est la base. »

SQ responsable

Une telle bavure est d’autant plus incroyable qu’il s’agissait, dans ce cas, d’un enquêteur de la Sûreté du Québec. On ne parle pas d’un junior, mais d’un enquêteur expérimenté et spécialisé, qui a dû réussir concours et examens.

La SQ est demeurée muette depuis l’arrêt des procédures. L’organisation policière détient pourtant une importante responsabilité. Elle a le devoir de faire la lumière sur ce qui s’est passé, ne serait-ce que par respect pour les plaignantes ainsi abandonnées par le système.