Accusé du meurtre d'un chauffeur de taxi: le procès d’un Beauceron s'ouvre à Québec

Le deuxième procès d’un Beauceron accusé du meurtre au premier degré d’un chauffeur de taxi s’est ouvert à Québec, lundi, et cette fois, c’est devant juge seul que l’homme a choisi de remettre sa destinée.

En juin 2017, au terme d’un délibéré de quatre jours, Jean-François Roy était reconnu coupable, par douze de ses pairs, du meurtre de Hygin Veilleux, 73 ans, poignardé dans sa voiture en novembre 2014.

Cependant, deux ans plus tard, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès après avoir décrété que le juge de première instance avait erré en donnant ses directives au jury.

Le plan: tuer

Lundi, le poursuivant, Me Pierre-Alexandre Bernard a exposé au juge François Huot que la théorie de la Couronne tend vers le fait que le 7 novembre 2014, Roy a mis à exécution son plan visant à tuer un chauffeur de taxi «peu importe lequel».

«Le matin du meurtre, il a demandé une voiture taxi et le hasard lui a attribué celle de la victime. Arrivé à Beauceville, l’accusé a poignardé à plusieurs reprises le thorax de la victime et l’a achevé en l’étouffant», a-t-il mentionné.

Roy a alors pris le volant de la voiture et s’est rendu chez son vendeur de drogue à qui il a acheté du cannabis et réglé des dettes avec l’argent de la victime.

Plus tard, de retour à Saint-Georges, il a abandonné la voiture sur la 123e rue avec, à son bord, le corps de la victime qui a été découvert par deux collègues de travail.

Le travail des enquêteurs et surtout, le GPS de la voiture de monsieur Veilleux a permis de mettre la main au collet de Roy qui, au petit matin du 10 novembre a «raconté» et «expliqué» dans les plus «menus détails» le meurtre qu’il avait commis quelques jours plus tôt.

«Une perquisition a été effectuée au logement de l’accusé et l’arme du crime a été retrouvée avec l’ADN de la victime. Les pièces d’identité de la victime ainsi que son portefeuille ont également été découvert chez Jean-François Roy», a ajouté le poursuivant.

Du jamais vu

Pour ce deuxième procès, c’est d’abord Nicola Salomone qui devait représenter Roy. Toutefois, ce dernier a démissionné du Barreau, en septembre dernier, abandonnant sa toge et son titre d’avocat en pleine salle d’audience après que le juge Huot lui ait fait certains reproches.

Roy est donc maintenant représenté par Me Alain Dumas, qui a fait savoir au président du Tribunal que la défense entendait démontrer l’absence d’intention de l’accusé, causé par une intoxication. «Le tout, bien évidemment relié à une incapacité mentale», a-t-il précisé.

Le procès doit s’étendre sur deux semaines.

– Avec la collaboration de Nicolas Saillant