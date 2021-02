Bilan accablant à la Résidence des Bâtisseurs à Matane

La Résidence des Bâtisseurs à Matane a été l'automne dernier le théâtre de la pire éclosion en résidence privée au Bas-Saint-Laurent.

Au total, 90 infections sont liées à cette éclosion. Soixante-six résidents ont été infecté et six personnes ont malheureusement perdu la vie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent avait pourtant à l’œil cette résidence bien avant cette éclosion.

Au volet ressource intermédiaire de la résidence, 14 dossiers ont été traités par la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services au cours des deux dernières années.

Pour faire la lumière sur la situation, le CISSS a mandaté une enquête de la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique clinique.

Les responsables de cette enquête font état de 24 constats, notamment au niveau des soins dispensés.

«Quelques employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de la RI (ressource intermédiaire) ont relaté que des usagers ont été oubliés sur la toilette pendant de longues minutes, parfois même pour une période de deux heures.»

«Au moins quatre autres familles se sont plaintes de l’hygiène négligée de leur proche, dont une qui souligne que son proche est souvent souillé de selles.»

On remarque aussi des lacunes au niveau de la surveillance et de la distribution des médicaments. «Nous constatons à plus de quatre reprises que le chariot à médicaments est débarré, laissé sans surveillance et que les clés sont laissées sur le dessus du chariot», ont exposé les enquêteurs.

Manque de personnel

Une autre problématique récurrente est celle du nombre insuffisant d’employés et du roulement du personnel ; une situation déjà présente depuis quelques années, mais qui s’est aggravée depuis le début de la pandémie.

«Pour être capable d’offrir des services, ça prend des employés qui sont formés, qui connaissent bien la clientèle et qui connaissent nos processus», a indiqué à TVA Nouvelles le directeur de la qualité des soins du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gino Beaudoin.

Les responsables du rapport font sept recommandations afin de maintenir l'entente avec la Résidence des Bâtisseurs, notamment «la mise en place d’actions prioritaires dans un court délai afin d’assurer la sécurité des usagers.»

Après avoir pris connaissance du rapport des enquêteurs, le CISSS a rencontré la direction de la résidence pour voir quelles actions étaient nécessaires afin de pouvoir poursuivre le contrat.

«On a vraiment regardé avec eux, qu’est-ce qu’ils sont prêts à faire, qu’est-ce qu’ils sont prêts à investir pour corriger la situation, est-ce qu’ils reconnaissent la problématique, et c’est suite à cette rencontre qu’on a décidé d’aller avec un plan d’action», explique Gino Beaudoin.

Le PDG de la Résidence des Bâtisseurs, Sébastien Gauthier, affirme avoir déjà entamé des changements importants pour assurer un service adéquat auprès de sa clientèle.

«Nous ne pouvons malheureusement pas revenir en arrière et je suis sincèrement désolé que certaines circonstances ont fait en sorte que des services prodigués n’ont pas été à la hauteur», a indiqué M. Gauthier par communiqué.

Le plan d'action sera complété cette semaine.