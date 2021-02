Cole Caufield à Montréal dès cette année?

Cole Caufield connaît une excellente saison avec les Badgers de l’université Wisconsin et il pourrait voir de l’action dès cette saison avec le Canadien de Montréal.

• À lire aussi: Paul Byron n’est pas réclamé au ballottage

• À lire aussi: Une profondeur qui plaît à Marc Bergevin

L’espoir du Tricolore terminera sa saison universitaire au plus tard le 10 avril à Pittsburgh si son club se rend au Frozen Four. Or, la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) sera toujours en cours à ce moment et le directeur général Marc Bergevin n'a fermé aucune porte.

«Premièrement, ça va dépendre d’où nous en sommes quand il aura terminé, a commencé par dire le DG en vidéoconférence, lundi. Il y a aussi la quarantaine de 14 jours. Mais il joue très bien. [L'adjoint au DG] Scott Mellanby ne vit pas très loin du Wisconsin, donc il a pu le voir jouer souvent, tout comme [le directeur au développement des joueurs] Rob Ramage.»

«Il a beaucoup progressé au cours de la dernière année, mais c’est trop tôt pour vous dire quels sont les plans exactement. Je m’attends à ce qu’il joue chez les professionnels l’année prochaine. Où jouera-t-il quand sa saison se terminera? Ça reste à voir.»

Caufield a inscrit 17 buts et totalisé 33 points en 22 parties jusqu’ici avec les Badgers. Il a été sélectionné au premier tour, avec la 15e sélection au total, par le Canadien au repêchage de la LNH en 2019.