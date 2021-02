Colisée de Québec: pas de démolition avant l’automne 2023, au mieux

Le Colisée Pepsi, qui a accueilli son dernier événement public en septembre 2015, ne sera finalement pas démoli avant l’automne 2023 au mieux.

C’est ce qu’on peut conclure à la lecture d’un document adopté vendredi par le comité exécutif de la Ville de Québec et rendu public lundi en fin de matinée.

Comme annoncé lors du dépôt du budget 2021, la municipalité louera une partie du Colisée au Festival d’été de Québec (FEQ) pour lui permettre d’entreposer des équipements. Ce lundi, on apprend que ce bail sera d’une durée de 30 mois. Il débutera le 1er avril 2021 et se terminera le 30 septembre 2023. «Le bail prévoit une option de renouvellement d'un an, à la discrétion de la Ville», ajoute-t-on.

Si la Ville devait se prévaloir de cette option, la démolition ne se ferait donc pas avant l’automne 2024.

13 550$ par mois de loyer

En tout, le FEQ doit louer une superficie de 2205 mètres carrés à l’intérieur de l’amphithéâtre et de 560 mètres carrés dans le stationnement P3 d’ExpoCité.

Le loyer mensuel qui sera versé par le FEQ sera de 13 550$ (plus taxes) jusqu’au 30 septembre, ce qui correspond à un loyer annuel total de 162 600$. Cela devrait d’ailleurs permettre à la Ville d’éponger les coûts annuels fixes de 120 000 $ pour «l’hibernation» du Colisée Pepsi.

La municipalité évalue le coût de «déconstruction» du Vieux-Colisée à 8 millions$. Mais cette démolition a été régulièrement reportée au fil des années.