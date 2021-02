Comment économiser 500 dollars par mois sur votre facture d'épicerie

Katheryne Aubert anime le site web Misscoupon.ca. Ses membres réalisent des dizaines, voire des centaines de dollars d’économies mensuelles !

Alors que c’est impossible de couper sur la facture d’électricité ou l’hypothèque, les consommateurs peuvent diminuer celle de leur épicerie, grâce au couponnage. « Ils ont le gros bout du bâton, dit-elle. Il faut juste savoir comment s’y prendre. »

« Chaque semaine, je reçois des témoignages de membres, dit-elle. Mardi dernier, une d’entre elles m’a révélé qu’elle avait économisé 500 $ dès le premier mois, sans changer ses habitudes d’achat ! »

Comment ça marche

Les membres de Miss coupon paient un abonnement à vie selon le forfait le plus approprié à leurs besoins, pour seulement 48 $ ; un prix qui fait lui-même souvent l’objet d’un spécial à 30 $ !

Chaque semaine, elle analyse plus d’une dizaine de circulaires et les spéciaux des différentes bannières (épiceries, pharmacies, grandes surfaces). C’est un exercice fastidieux. Elle tire une liste des spéciaux les plus avantageux et la partage sur son site web ainsi que dans une page Facebook qui compte plus de 12 000 membres. Ces derniers y échangent tuyaux, astuces, bons coups et techniques préférées.

Elle offre aussi une formation en couponnage et même un « kit » comprenant instructions et pochette pour conserver les coupons. Sa formation de niveau avancé s’accompagne d’astuces inédites, avec planificateur en ligne pour faire le suivi de ses économies.

CONSEILS DE KATHERYNE AUBERT