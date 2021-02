Xavier Filion: de l’ombre à la lumière

Les points ne font pas toujours foi de tout quand vient le temps d’évaluer l’apport d’un joueur sur la patinoire. L’attaquant des Remparts de Québec Xavier Filion en est un exemple frappant.

En l’absence d’Olivier Pouliot, qui ratera entre deux et trois semaines d’activité en raison d’une blessure au genou, Filion jouira d’une promotion sur le premier trio en compagnie de Théo Rochette et de Thomas Caron pour un deuxième match au Centre Vidéotron, mardi, face à l’Océanic de Rimouski.

Si Filion a inscrit trois points à ses trois dernières rencontres, dont un but gagnant contre Baie-Comeau, c’est surtout pour son travail en désavantage numérique et au cercle des mises en jeu (taux d’efficacité de 50,5 %) qu’il a obtenu l’occasion de se faire valoir sur une unité plus offensive.

Travail salué

Les Remparts trônent d’ailleurs au sommet de la LHJMQ pour leur jeu en infériorité numérique avec un pourcentage d’efficacité de 87,5 %, n’ayant accordé que 10 buts dans cette facette depuis le début de la saison.

« Dans le midget AAA, j’étais un joueur plus offensif qui jouait en avantage numérique, mais c’est une opportunité pour moi présentement, a avoué Filion, lundi. Je m’attendais à un rôle plus défensif en jouant junior et je vois ça comme une reconnaissance de jouer sur le désavantage numérique contre les meilleurs joueurs adverses. Ça me donne plus de temps de jeu et je donne mon 100 %. Il faut bloquer des tirs et on sait que les matchs peuvent se gagner avec l’avantage numérique et le désavantage numérique. »

Filion a dû s’adapter à sa nouvelle position d’ailier lors du match contre Gatineau de samedi, se tirant plutôt bien d’affaire. Patrick Roy n’a d’ailleurs pas tari d’éloges envers ce choix de cinquième ronde des Saguenéens de Chicoutimi en 2018.

« Sa vitesse est probablement sa première qualité et il y a ensuite sa lecture de jeu, a souligné le grand patron des opérations hockey des Québécois. C’est un gars qui est capable de bien remettre la rondelle et il a un meilleur lancer que les gens peuvent penser. Il se positionne bien et c’est un joueur sur lequel on compte pour gagner des mises en jeu en zone défensive lorsqu’on tombe en désavantage numérique. »

Un autre duel contre Rimouski

C’est devenu une habitude avec les parties en environnement protégé : les Remparts se frotteront à l’Océanic pour la quatrième fois en l’espace de trois semaines, mardi après-midi. Ils avaient subi une défaite de 3-2 en prolongation lors du dernier duel, durant lequel ils avaient paradé au banc des pénalités.

« Il faut être disciplinés contre eux et ils jouent d’une manière très serrée dans leur territoire, a assuré Roy, qui enverra le vétéran Thomas Sigouin devant le filet. Il va falloir trouver une façon de générer plus d’offensive et de continuer à bien travailler en zone défensive contre leur attaque. »

N’empêche qu’avec 11 victoires en 18 rencontres et un pourcentage de ,694, le cinquième du circuit, la confiance règne dans le vestiaire.

« On ne veut pas être trop content, car il y a de gros matchs qui s’en viennent, mais on peut quand même être satisfait », a lancé Filion. Par ailleurs, Cole Cormier fait partie des employés de la dernière semaine dans la LHJMQ.