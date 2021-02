Des étudiantes du Cégep de Jonquière se sentent délaissées

Des étudiantes en travail social du Cégep de Jonquière dénoncent la décision de la direction de l'établissement de basculer rapidement de l'enseignement à distance à des cours en présence sans les avoir préalablement consultées.

Certaines d'entre-elles craignent même de devoir annuler des cours.

«Jamais je n'aurais pensé qu'on allait me dire avant la fin de l'année, que je serais obligée de revenir à l'école et de réorganiser toute ma vie», a témoigné Marylin Gauthier.

C'est pourtant ce qu'elle devra faire si elle veut assister à ses cours théoriques.

Le Cégep de Jonquière a avisé ses étudiants lundi dernier de sa décision d'augmenter le nombre de cours en présence à compter de cette semaine.

«Ce que je trouve inacceptable, c'est que moi je veux retourner à l'école. À l'âge que j'ai, je suis vraiment là pour réussir, mais malgré tout le vouloir que j'ai, on m'empêche de pouvoir le faire», a affirmé Mme Gauthier qui doit concilier ses études à sa vie de famille, elle qui a trois enfants.

«On nous dit de limiter nos déplacements et du jour au lendemain, on nous dit de venir au cégep avec des centaines de personnes, a-t-elle précisé. On n'a pas besoin de ce stress supplémentaire.»

«J'étais fâchée et très anxieuse quand j'ai reçu la communication du cégep la semaine dernière», a mentionné de son côté Kim Dufour qui est aussi monoparentale.

Elle a pris la décision de retourner chez elle, à Chibougamau, avec son fils lorsqu'elle a vu que tous ses cours s'offraient à distance et qu'elle avait la possibilité de faire son stage dans sa ville, en plus de travailler dans son domaine pendant ses études.

«La semaine est commencée. Je suis supposée être en présence mais je suis à Chibougamau, parce qu'il est impossible pour moi de retourner au Saguenay. Je n'ai plus de logement là-bas. J'ai mon garçon pour deux semaines donc je ne peux pas me déplacer et si on ne me donne pas l'autorisation de faire mes cours à distance, je ne pourrai pas terminer mon cours», s'est-elle désolée.

Dans la section Foire aux questions du site du ministère de l'Enseignement supérieur, il est indiqué que «seuls les étudiants qui le peuvent iront en classe».

On peut aussi lire que «Chaque établissement sera tenu d'assurer la continuité des activités d'enseignement actuellement offertes à distance pour ceux qui ne peuvent pas se présenter sur le campus».

«Il y a des élèves pour qui ça crée des difficultés et ça on le comprend parfaitement, a assuré le directeur des études du Cégep, Mario Julien. On demande d'ailleurs à tous les étudiants qui vivent des situations problématiques de nous faire signe, pour qu'on soit capable de voir comment on peut les aider.»

La direction assure que tous les dossiers feront l'objet d'une analyse particulière.

«On priorise la présence encore parce qu'on est convaincu que c'est nécessaire pour favoriser la réussite scolaire. C'est l'objectif de favoriser la diplomation», a rappelé M. Julien.

«On a vécu plein de bouleversements depuis l'année dernière, a souligné une autre étudiante en travail social, Noémie Désilets. On peux-tu enfin avoir la tranquillité de choisir la façon dont on veut terminer notre année scolaire, s'est-elle interrogée. On est en droit de vouloir décider parce que nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui est le mieux pour notre réussite.

Le Cégep de Jonquière rappelle que des résidences étudiantes sont disponibles pour ceux de l'extérieur qui n'ont plus d'endroits pour se loger jusqu'à la fin de la session.