Encore une grosse performance pour Bradley Beal

Après avoir inscrit 35 points la veille, Bradley Beal a de nouveau fait des siennes lundi soir, permettant aux Wizards de Washington de vaincre les Rockets de Houston 131 à 119 au Verizon Center.

Cette fois, le garde de 27 ans a amassé 37 points, huit rebonds et trois mentions d’aide.

Russell Westbrook a aussi animé le spectacle avec des récoltes de 16 points, de 13 rebonds et de 15 passes décisives. Il s’agissait de son sixième triple-double de la saison et du 152e de sa carrière.

Au total, sept des neuf joueurs utilisés par les Wizards ont inscrit un minimum de 12 points.

Du côté des Rockets, John Wall a sonné la charge avec 29 points, 3 rebonds et 11 aides. Il s’agissait d’un sixième revers de suite pour la formation texane. Face à ses rivaux de Washington, Houston était privé d’Eric Gordon, de Victor Oladipo, de Christian Wood et de P.J. Tucker.

Zach LaVine se charge des Pacers

Au Bankers Life Fieldhouse, le garde des Bulls de Chicago Zach LaVine a poursuivi son excellente saison avec un effort de 30 points. Il a permis aux siens de l’emporter 120 à 112 en prolongation contre les Pacers d’Indianapolis.

LaVine trône au septième rang des marqueurs de la NBA cette saison au niveau des points par match, avec une récolte moyenne de 28,1 points.

Contre les Pacers, l’athlète de 25 ans a ajouté neuf rebonds et trois passes décisives. Six de ses coéquipiers ont franchi la barre des 10 points lors de cette rencontre, dont Coby White, qui en a amassé 19.

Dans le camp de l’équipe locale, Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon ont chacun réussi un double-double de plus de 20 points. Le premier a inscrit 25 points, en plus d’obtenir 10 rebonds, tandis que le second a réussi une performance de 23 points et 15 rebonds.

En bref

Au Madison Square Garden, Julius Randle a amassé 44 points pour permettre aux Knicks de New York de battre les Hawks d’Atlanta au compte de 123 à 112.

Il s’agissait de la deuxième fois que l’athlète de 26 ans inscrivait plus de 40 points dans un match, lui qui évolue dans la NBA depuis la saison 2014-2015.