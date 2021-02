Hockey junior: enfin une saison dans l’Ouest

Le nuage d’incertitude entourant la reprise des activités dans les deux autres circuits juniors au pays est en train de se dissiper peu à peu.

Si la Ligue de l’Ontario (OHL) n’a toujours pas obtenu l’aval de la province pour amorcer son calendrier, la saison de la Ligue de l’Ouest (WHL) s’amorcera le 26 février avec les cinq équipes de l’Alberta formant la division Centale.

Le protocole sanitaire approuvé par les autorités de Santé publique locales prévoit que les équipes disputeront leurs 24 matchs à l’intérieur des frontières de l’Alberta. Le format de calendrier sera identique pour les cinq formations de l’État de Washington à partir du 19 mars.

Les joueurs et les membres du personnel des équipes se soumettront hebdomadairement à des tests de dépistage en plus de devoir respecter les mesures sanitaires connues, à savoir le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Aucun spectateur ne sera autorisé à l’intérieur des amphithéâtres.

L’organisation des Rebels de Red Deer a d’ailleurs pris les grands moyens pour éviter les risques de contamination à la COVID-19. L’aréna qui leur sert de domicile sera transformé en hôtel pour héberger les joueurs qui auront chacun leur lit dans une des loges du Westerner Park Centrium.

Ils n’auront ainsi pas à craindre d’être infectés par les familles de pension chez qui ils vivent normalement. Des tables de ping-pong et des paniers de basketball seront notamment mis à la disposition des hockeyeurs.

« J’étais préoccupé par le fait que les jeunes auraient dû rester dans leur chambre à coucher à la maison de la famille de pension, a expliqué l’entraîneur-chef et directeur général des Rebels, Brent Sutter, sur le site Internet de l’équipe. Si d’autres personnes étaient dans la maison, ils ne pouvaient pas rester dans la maison, ils devaient être dans leur chambre. »

Une bulle à Regina

Pour leur part, les sept équipes de la Saskatchewan et du Manitoba membres de la division Est seront regroupées dans une bulle à Regina où elles disputeront aussi 24 parties, un format semblable à celui adopté par la LHJMQ depuis le mois de novembre.

Les pourparlers sont toujours en cours avec la Colombie-Britannique afin que les équipes du territoire puissent elles aussi amorcer leur campagne.

Par ailleurs, aucune décision n’a encore été prise quant à la tenue ou non de la Coupe Memorial prévue en juin. Les prochaines semaines dicteront le scénario privilégié pour la finale nationale dont les partenariats et les contrats de télédiffusion sont assortis de plusieurs millions $.