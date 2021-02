Joaquin Torres enchanté par Montréal

Lorsqu’il s’est joint au CF Montréal, Joaquin Torres avait fait ses recherches. Il a parlé à quelques anciens joueurs de l’organisation et il n’a reçu que de bons commentaires.

Torres s’est joint à la formation montréalaise en provenance du club Newell’s Old Boys en vertu d’un prêt, au début du mois de février. Cette entente prévoit une option d’achat.

«Ça faisait déjà quelques mois que l’option de venir à Montréal était sur la table, a dit le nouveau venu en vidéoconférence, lundi. Je me suis renseigné sur l’équipe et la ville en général. J’ai eu la chance de rencontrer et de connaître des joueurs qui sont passés à Montréal, dont Hernan Bernardello et Maximiliano Urruti, et les deux y sont allés d’excellentes références. Je suis très heureux de jouer pour un club où les Argentins ont passé de très belles années.»

Un profil différent

Torres croit d’ailleurs que son profil de joueur sera différent de ceux déjà à Montréal. Cette réalité a été un facteur non négligeable dans sa décision de se joindre à l’équipe.

«J’ai vu quelques matchs, honnêtement pas beaucoup. Mais je sais ce que je peux apporter dans les duels à un contre un. Je veux toujours aller vers l’avant et punir les défenses avec mes capacités techniques.»

«Depuis le moment qu’il y a l’occasion de venir à Montréal, je n’ai pas hésité. Je suis très content de pouvoir amener un profil complémentaire que le club n’a pas et j’ai très hâte de contribuer à la cause commune.»

À 24 ans, Torres évoluera pour une première fois en Major League Soccer (MLS) après avoir évolué en Argentine et en Grèce. Il est excité par ce nouveau défi qui l’attend.

«L’opportunité de venir dans la MLS est grande, la ligue grandit encore à un rythme incroyable et le niveau s’améliore chaque année», s’est-il réjoui.