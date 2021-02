La qualité du français devra s’améliorer en entreprise

La qualité du français au travail doit s’améliorer, mais que les entreprises sont prêtes à faire les efforts nécessaires pour y parvenir conclut un sondage du Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Selon le CPQ, la langue est un enjeu qui cause encore des problèmes au niveau du recrutement de la main-d’œuvre, bien que l’usage du français comme langue de service semble demeurer stable ces dernières années.

En ce sens, plus du tiers (35 %) des employeurs disent avoir rejeté des candidatures pour un manque de compétences en français, et ce, malgré une pénurie de main-d’œuvre, note-t-on du côté du CPQ.

De plus, 68 % des employeurs sondés par le CPQ «sont favorables à ce que les entreprises de 25 employés et plus soient assujetties à la Charte de la langue française.» La loi ne vise pour l’instant que les entreprises employant 50 personnes et plus, alors que les gouvernements du Québec et du Canada s’apprêtent à réviser leurs lois linguistiques.

«Avec l’avènement des technologies et l’émergence du télétravail, il incombe à chaque employé de toute organisation d’utiliser un français de qualité, tant à l’oral que dans ses communications écrites», a soutenu dans un communiqué le président et chef de la direction du CPQ, Karl Blackburn.

«C’est en valorisant une langue bien parlée et bien écrite que nous assurerons le rayonnement de nos entreprises à travers la Francophonie», a-t-il ajouté.

Selon la Fondation pour l’alphabétisation, 19 % des Québécois sont analphabètes et 34,3 % éprouvent de grandes difficultés de lecture. Seulement 31 % des analphabètes de niveau 1 sont des personnes immigrantes.