Lara Trump, nouvelle coqueluche républicaine?

On termine à peine la saga entourant le second procès en destitution de Donald Trump, qu’on suppute déjà ses chances de revenir en 2024. Que le 45e président plonge à nouveau ou qu’il soit forcé de demeurer sur les lignes de côté en raison de ses démêlés avec la justice, le nom Trump pourrait bien se retrouver bientôt sur des bulletins de vote.

Pendant la journée de dimanche, le sénateur républicain Lindsey Graham a lancé aux journalistes que Lara Trump représentait le futur du Parti républicain. Cette déclaration inquiète ceux et celles qui croyaient encore qu’on pourrait tasser la famille Trump et revenir à une formation politique un peu plus modérée.

Il n’est pas impossible que Graham ait simplement voulu lancer un message au sénateur de la Caroline du Nord Richard Burr. Ce dernier a soulevé l’ire de plusieurs de ses collègues en votant en faveur de la destitution de Donal Trump, une défection à laquelle on ne s’attendait pas. On le menace ainsi de représailles en suggérant qu’une représentante du clan Trump lui succédera lors des élections de mi-mandat en 2022.

Qui est Lara Trump? Songe-t-elle réellement à faire le saut en politique? Lara Lea Yunaska a épousé Eric Trump en 2014. La belle-fille du président a quitté son poste de productrice du magazine d’information Inside Edition pour se joindre à la campagne présidentielle de 2016 aux côtés des autres membres de la famille.

Pendant tout le mandat de Donald Trump, Lara est demeurée fidèle au 45e président, et on lui a confié le rôle de conseillère principale de la campagne de réélection. Très impliquée, elle est payée 180 000$ américains pour son implication.

Tout comme les autres membres du clan, Lara Trump a relayé de la désinformation à de nombreuses reprises et elle a été mêlée à plusieurs controverses. Qu’elle s’associe à une militante d’extrême droite en Floride ou qu’elle contribue à installer son frère au ministère de l’Énergie alors qu’il ne jouit d’aucune expérience valable, elle embrasse assurément le style et les manières de son beau-père.

Lara Trump songe-t-elle sérieusement à briguer les suffrages en Caroline du Nord? Malgré l’enthousiasme de Lindsey Graham, elle n’a jamais manifesté ses intentions. Sa candidature ne fait cependant pas l’unanimité. D’autres politiciens ont déjà annoncé qu’ils voudraient succéder à Burr et il n’est pas certain que le bagage familial constitue un avantage pour la belle-fille de Donald Trump.

Donald Trump s’est imposé par une très faible marge en Caroline du Nord, un état généralement conservateur. Il semble donc qu’on y soit moins favorable à ce style de politique et qu’on cherchera un politicien plus conventionnel. On avance même que la candidature de Lara favoriserait la mobilisation démocrate, particulièrement les électeurs de la communauté noire, suffisamment nombreux pour influencer le résultat du vote.

Les prochains mois devraient nous offrir un meilleur portrait de la situation au sein du Parti républicain. S’ils sont nombreux à espérer un trumpisme sans Trump, il y a au moins une membre de ce clan qui peut légitimement revendiquer l’héritage familial. Lara Trump sera-t-elle candidate en 2022? Comme c’est le cas dans d’autres dossiers, les différentes factions de la formation politique sont à pied d’œuvre, et la lutte sera féroce.