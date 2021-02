Photo courtoisie

Annulée l’an passé en raison de la pandémie, la soirée Les Saveurs du Théâtre au profit de la Fondation Sourdine sera de retour cette année mais en version virtuelle. Cette soirée phare de la Fondation se tiendra sous la présidence d’honneur d’André Labbé (photo), vice-président régional de la RBC Banque Royale, le jeudi 22 avril, grâce à la collaboration, pour une 7e année, de Québecor en partenariat avec Lobe. Vous pourrez donc suivre la soirée dans le confort du lieu de votre choix tout en dégustant une boîte gastronomique aux accents espagnols, pour deux personnes, tout en prenant part à une heure, en direct, de pur divertissement incluant un encan gorgé de prix fort intéressants. Vous pourrez également visionner la pièce de théâtre jouée à l’oral par tous les élèves de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds au moment qui vous conviendra le mieux. Renseignements : www.sourdine.qc.ca ou au 418-263-5189 poste 236.

Crinqué

Les séries web font une montée fulgurante en popularité depuis quelques années, et cette tendance croit au Québec également. Crinqué, une toute nouvelle série québécoise 100 % web, qui mettra en vedette Pierre Michaud (photo), journaliste automobile depuis 30 ans, sera officiellement lancée le 21 février. Le défi : restaurer une voiture rare et recherchée, une Plymouth Plaza 1955 abandonnée dans le bois. Entouré d’une équipe de maniaques d’automobiles comme lui, Pierre tentera de redonner vie à cette rareté. Le tout premier épisode, d’une série de 8, sera donc disponible dès le 21 février sur le site rpmweb.ca.

Des nouvelles de Luc

À la retraite officiellement depuis presque un an (27 mars 2020), et après une carrière de 45 ans de service dans l’industrie des vins et spiritueux (30 ans, employé et gestionnaire SAQ sur Maguire à Québec et 15 ans pour l’industrie privée comme représentant de grandes marques de vins et spiritueux) Luc Lescarbeau (photo), consultant en vins et événements, se tient occupé en écrivant des chroniques de vins et accords mets/vins chaque jeudi. Pour tous ceux ou celles qui veulent les recevoir gratuitement, il suffit de lui écrire à luc.lescarbeau@videotron.ca. Par ailleurs. Luc vient d’accepter d’agir bénévolement à titre d’administrateur du conseil d’administration de l’OQPAC (Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer) qui aide les personnes atteintes de cancer et leurs proches dans les régions de la Capitale-Nationale, de Portneuf à Charlevoix.

En souvenir

Le 15 février 1973, à 17 h, CKRL MF 89,1, entre en ondes et de ce fait elle devient la première radio communautaire de langue française au monde et depuis la plus ancienne radio communautaire francophone en Amérique. Celle-ci diffusait de ses studios (photo) situés au sous-sol du pavillon Charles-De Koninck de l’Université Laval à Québec.

Anniversaires

Chrystine Brouillet (photo), romancière de Québec (série Maud Graham), 63 ans... Serge Duclos, directeur général du Salon Carrière Formation de Québec et de Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, 55 ans...Russell Martin, vétéran de 14 saisons au baseball majeur, dont 4 avec les Blue Jays de Toronto, de 2015 à 2018, 37 ans... Jaromír Jágr, ex-joueur de la LNH, propriétaire du club de hockey HC Kladno, 49 ans... Axelle Red, chanteuse française 52 ans... Jane Seymour, actrice de télé et de cinéma, 70 ans... Jacques Thisdale, comédien québécois, 77 ans.

Disparus

Le 15 février 2020 : Tony Fernandez (photo), 57 ans, légendaire arrêt-court reconnu pour ses qualités défensives (4 gants dorés), il a remporté la Série mondiale avec les Blue Jays de Toronto en 1993 et intronisé au Temple de la renommée du sport canadien... 2019 : Lee Radziwill, 85 ans, sœur cadette de Jacqueline Kennedy Onassis... 2016 : Victor Goldbloom, 92 ans, 1er titulaire du ministère québécois de l’Environnement... 2015 : Steve Montador, 35 ans, ancien défenseur de la LNH... 2012 : Charles Anthony, 82 ans, ténor américain, recordman du Metropolitan Opera de New York... 2008 : Steve Fossett, 64 ans, richissime homme d’affaires américain... 2007 : Robert Alder, 93 ans, le père de la zappette en 1950... 2007 : Ray Evans, 92 ans, compositeur américain... 2005 : Pierre Bachelet, 60 ans, chanteur français... 2004 : André Daveluy, 92 ans, chroniqueur à la télévision de Radio-Canada (Monsieur Bricole)... 1965 : Nat King Cole, 47 ans, chanteur américain et musicien de jazz.