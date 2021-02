L’héritage de Jim Rutherford se fait sentir à Pittsburgh

Avant sa démission surprise, l’ancien directeur général Jim Rutherford avait donné un dernier coup de main aux Penguins de Pittsburgh en ajoutant les défenseurs Mike Matheson et Cody Ceci, qui deviennent peu à peu des pièces indispensables de la formation.

Matheson et Ceci ont respectivement récolté une et deux mentions d’aide dans la convaincante victoire de 6 à 3 contre les Capitals de Washington, dimanche, et ils attribuent leurs succès à une période de rodage qui tire à sa fin.

«Beaucoup plus à l’aise, a dit Matheson, dont le début de saison a également été marqué par une blessure, lors d’une vidéoconférence. Les choses se passent plus naturellement qu’au début de l’année. Quand tu arrives au point où les systèmes sont plus naturels et instinctifs, ça se passe mieux dans les matchs.»

«Après un moment, vous êtes plus à l’aise, a quant à lui analysé Ceci. Vous faites confiance à votre instinct un peu plus. Vous ne devinez pas. Vous n’essayez plus de comprendre les systèmes. Vous jouez simplement au hockey.»

Plus facile

Acquis en compagnie de Colton Sceviour des Panthers de la Floride en retour de Patric Hornqvist, Matheson a permis à Bryan Rust de créer l’égalité 1 à 1 en première période en complétant un jeu de Sidney Crosby. Il a terminé sa journée de travail à +3, lui qui a joué pendant 21 min 55 s.

Son entraîneur-chef, Mike Sullivan, a d’ailleurs été impressionné par cette séquence, et il a réitéré la confiance qu’il avait placée en lui lorsque son ancien patron l’avait obtenu au mois de septembre. Aux yeux du pilote, la transition se passe très bien pour le Québécois.

«Il est plus familier avec la façon dont nous essayons de jouer tous les jours. Sa confiance grandit, a expliqué Sullivan. Il a fait quelques très beaux jeux [dimanche]. Il défend bien [notre territoire]. Il a fait un beau jeu sur le but de [Rust], cette passe rapide à la ligne bleue offensive. Ça démontre ce qu’il est capable de faire. Nous pensons qu’il devient meilleur chaque jour avec nous.»

Matheson a totalisé 33 buts et 92 points en 304 parties depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2016.