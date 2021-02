LHJMQ : le calendrier des prochains matchs dévoilé

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a diffusé lundi l’horaire des parties prévues dans le cadre du cinquième événement en environnement protégé de la saison.

Ainsi, du 27 février au 7 mars, Gatineau, Chicoutimi et Rimouski accueilleront chacune quatre équipes du circuit Courteau. En Outaouais, les Olympiques, les Huskies de Rouyn-Noranda, le Phoenix de Sherbrooke et les Tigres de Victoriaville patineront au Complexe Branchaud-Brière. De leur côté, les Saguenéens auront comme opposants à leur domicile du Centre Georges-Vézina les Remparts de Québec, le Drakkar de Baie-Comeau et les Cataractes de Shawinigan. Enfin, au Colisée Financière Sun Life, l’Océanic retrouvera l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Voltigeurs de Drummondville et les Foreurs de Val-d’Or.

Chaque club jouera deux fois contre ses trois autres rivaux de la bulle où il se trouvera.

Par ailleurs, la ligue a confirmé l’annulation des rencontres initialement au calendrier de toutes ses formations québécoises. Les affrontements qui avaient été annoncés avant le début de la campagne seront remplacés par d’autres prévus aux horaires construits selon le modèle d’événement en environnement protégé.