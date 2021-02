Nouvelle acquisition pour Premier Tech en Europe

La compagnie Premier Tech de Rivière-du-Loup continue d’accroître sa présence dans le monde en acquérant la compagnie portugaise H2PRO.

Après une première acquisition en 2013 au Portugal, Premier Tech met donc maintenant la main sur l’entreprise H2PRO qui se spécialise dans l'équipement destiné aux systèmes de stockage, de réutilisation ou de traitement de l'eau et des eaux usées, entre autres.

L’acquisition a été réalisée par le groupe d'affaires Eau et Environnement de l’entreprise québécoise. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Premier Tech, dont le siège social est à Rivière-du-Loup, emploie 4600 personnes à travers le monde. Elle est active dans les secteurs de l'agriculture, l'horticulture, l'alimentation, les équipements d'emballage, les technologies environnementales, les eaux usées, les semences et les déglaçants.

«En plus de consolider notre présence commerciale sur le marché européen, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre volonté de longue date de protéger l'environnement et la santé en créant des milieux de vie attrayants et sûrs pour toutes nos communautés grâce à des solutions durables, écoresponsables et accessibles à tous», a commenté par communiqué Henri Ouellet, président de Premier Tech Eau et Environnement.