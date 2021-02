Pacte de suicide entre trois enfants à Drummondville

Un jeune garçon et deux fillettes de 10 et 11 ans d'une école primaire de Drummondville, auraient concluent un pacte de suicide, mercredi dernier.

Leurs plans auraient heureusement été déjoués par un camarade de classe ayant entendu leur discussion, qui en fait part à sa mère, qui elle, a appelé les policiers.

Les agents ont interpellé deux des trois élèves dans des secteurs de l’école, l’autre se trouvait déjà chez lui.

Dès le lendemain, une cellule de crise était mise en place à l'école.

Des intervenants du CLSC et du centre d'écoute et prévention du suicide y rencontraient les autres élèves et le personnel pour y désamorcer la situation.

Malgré leur jeune âge, banaliser les évènements et ne pas en parler n'est pas une solution, soutient la directrice du centre d’écoute et de prévention du suicide de Drummondville.

On ne semble pas être en présence d'un cas d'intimidation souligne la direction du Centre de services scolaire des Chênes.

L'anxiété ou la détresse chez les préadolescents n'est pas phénomène nouveau.

Une hausse des demandes d'aide chez cette clientèle est notée, mais cela n'est pas nécessairement reliée à la situation pandémique actuelle mais plutôt à la présence de sentinelles dans les écoles secondaires et primaires de Drummondville qui font de la prévention auprès des jeunes.

Si vous avez besoin d'aide:

- Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

- Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

- Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266